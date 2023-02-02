تحرير 30 محضرا تموينيا وضبط لحوم وأسماك فاسدة خلال حملة رقابية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة "إدارة الرقابة والمتابعة" بالدیوان العام لمحافظة البحيرة حملات رقابية مكبرة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري والوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حماده وإداراتي التموين ومراقبة الأغذية.

أسفرت الحملات الرقابية عن تحرير 19 محضرا متنوعا منهم 3 محاضر ما بين لحم بقري غير صالح للاستهلاك الآدمي وسجق وسمك بدون بيانات ومجهول المصدر، كما أسفرت الحملات عن تحرير محضر بيع بأزيد من السعر المقرر وآخر عرض لحوم مكشوفة و3 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.

وأسفرت الحملات الرقابية أيضا عن تحرير 11 محضر جنح صحية و تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى هذا السياق شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدى الخضر وتحت اشراف أشرف عبدالحميد وكيل المديرية و سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية حملة حملة تموينية بمركز دمنهور .