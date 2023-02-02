تحرير 30 محضرا تموينيا وضبط لحوم وأسماك فاسدة خلال حملة رقابية بالبحيرة

شنت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة "إدارة الرقابة والمتابعة" بالدیوان العام لمحافظة البحيرة حملات رقابية مكبرة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري والوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حماده وإداراتي التموين ومراقبة الأغذية.
أسفرت الحملات الرقابية عن تحرير 19 محضرا متنوعا منهم 3 محاضر ما بين لحم بقري غير صالح للاستهلاك الآدمي وسجق وسمك بدون بيانات ومجهول المصدر، كما أسفرت الحملات عن تحرير محضر بيع بأزيد من السعر المقرر وآخر عرض لحوم مكشوفة و3 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.
وأسفرت الحملات الرقابية أيضا عن تحرير 11 محضر جنح صحية و تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وفى هذا السياق شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدى الخضر وتحت اشراف أشرف عبدالحميد وكيل المديرية و سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية حملة حملة تموينية بمركز دمنهور.
أسفرت الحملة عن ضبط 64 شيكارة سماد زراعى مدعم بإجمال 3 أطنان وربع قبل بيعه بالسوق السوداء رغم حظر تداوله بالأسواق، وتم التحفظ على الكمية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
من جانبه أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الإستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار، مشددة على ضرورة التأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة .
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