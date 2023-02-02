اليوم السابع
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تحذيرات من مركز المناخ فى وزارة الزراعة للمزارعين.. تعرف عليها

الخميس، 02 فبراير 2023 10:11 ص
تحذيرات من مركز المناخ فى وزارة الزراعة للمزارعين.. تعرف عليها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
‎كتبت أسماء نصار

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أكد الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى استمرار الانخفاض فى درجات الحرارة نهارا ليكون الطقس مائل للبرودة شمالا ودافئ جنوبا، وما زال شديد البرودة ليلًا، مع ضعف احتمالية تشكل الصقيع، مع ظهور الشبورة المائية صباحا على بعض المناطق الداخلية من الوجه البحرى.

 

‎‏‎وأضاف فهيم أنه من المتوقع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق الساحل الشمالى ويتبقى الغبار العالق فى الأجواء على مناطق الدلتا والقاهرة ومدن القناة، خاصة فى المناطق لم تسقط عليها أمطار كافية

 

‎‏‎وأشار فهيم إلى أنه يمكن القيام بكل العمليات الزراعية الطبيعية لكافة المحاصيل مع الاخذ فى الاعتبار التوصيات الدائم التنبيه على تنفيذها.

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وحول أهم التحذيرات:

‎1 - ما زالت الظروف مناسبة للفحة المتأخرة على البطاطس والبياض الزغبى على البصل واللطعة الأرجوانية على الثوم خصوصا المنيا وبنى سويف وأسيوط وسوهاج والصدأ الأصفر على القمح فى الدلتا.

 

‎2- عدم استعجال زراعة الفاصوليا أو البسلة أو أى محاصيل العروة الصيفية المبكرة “كوسة، طماطم، فلفل، باذنجان “.

 

‎3- عدم استعجال زراعة أشجار الفاكهة مثل النخيل أو غيره مع تأجيل إجراء عمليات التطعيم.

 

‎4- ما زالت أكرر بعدم استعجال كشف بلاستيك الانفاق الطماطم والباذنجان وغيرها حتى لو لامست النباتات البلاستيك.


‏‎ مركز معلومات تغير المناخ

وزارة الزراعة

الطقس

برودة الجو

الشبورة المائية



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