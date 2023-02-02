تجديد حبس شقيقين لقتلهما سائقًا داخل موقف الأردنية بالشرقية

قرر قاضي المعارضات بالشرقية، تجديد حبس شقيقين 15يوما على ذمة التحقيقات، لقيامهما بقتل سائق بـ 3 طعنات متفرقة بالصدر، بسبب أولوية المرور داخل موقف الأردنية بمدينة العاشر من رمضان.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من إدارة البحث الجنائي، يفيد ورود إشارة مستشفى العاشر الجامعى بوصول " أحمد ص م " 24 عاما مقيم العاشر من رمضا، جثة هامدة إثر إصابته ب3 طعنات بالصدر،وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بمستشفي العاشر من رمضان الجامعى.

فيما تبين من التحريات الأولية وقوع مشادة كلامية داخل موقف الأردنية بمدينة العاشر من رمضان نطاق قسم شرطة أول العاشر من رمضان، بين المجنى عليه و سائق وشقيقه أولوية المرور داخل الموقف، وتطورت المشادة إلى مشاجرة قاما على أثرها الطرف الثانى بطعن المجني عليه ب3 طعنات متفرقة بالصدر بسلاح أبيض مطواة، تم الدفع بمرفق الإسعاف ونقل جثة المتوفى إلى مشرحة المستشفى الجامعى، وتحرر محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التى أمرت بانتداب الطب الشرعى لمناظرة الجثمان لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والسلاح المستخدم فى الجريمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وتسليم الجثمان لذويه لدفنه، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم أول العاشر من رمضان، من القبض على المتهمان وإحالتهما للنيابة العامة.