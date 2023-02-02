اليوم السابع
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الخميس، 02 فبراير 2023 10:47 م
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بيان للخارجية بشأن العثور على جثة مواطن مصرى داخل سيارته فى إيطاليا (إنفوجراف)

الخميس، 02 فبراير 2023 09:49 م
بيان للخارجية بشأن العثور على جثة مواطن مصرى داخل سيارته فى إيطاليا (إنفوجراف) الخارجية تتابع العثور على جثة مواطن مصرى داخل سيارته فى إيطاليا

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أكدت وزارة الخارجية فى بيان صحفى أصدرته، اليوم الخميس، متابعتها عن طريق القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في ميلانو لملابسات حادث العثور على جثة مواطن مصرى داخل سيارته فى منطقة ريفية نائية بمدينة سيلافينا بإيطاليا، حيث قامت القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في ميلانو بالتواصل مع السلطات الإيطالية التي أكدت وقوع الوفاة في 14 يناير الماضى.
 
 
بيان للخارجية بشأن العثور على جثة مواطن مصرى داخل سيارته فى إيطاليا
بيان للخارجية بشأن العثور على جثة مواطن مصرى داخل سيارته فى إيطاليا

وتواصل القنصلية العامة في ميلانو اتصالاتها المكثفة مع السلطات الإيطالية المعنية للوقوف على المستجدات والكشف عن نتائج التحقيقات في الوفاة، كما قام القطاع القنصلي بوزارة الخارجية بالتواصل الفوري مع ذوي المواطن المصري بالقاهرة لتقديم المواساة والتعازي لأسرة الفقيد وتقديم المساعدة القنصلية لهم، وجاري متابعة الموضوع للوقوف على ملابسات الحادث والعمل على نقل جثمان المتوفي إلى القاهرة فور الانتهاء من الإجراءات اللازمة.

 

وزارة الخارجية

إيطاليا

جثة مواطن في إيطاليا

اخبار مصر

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