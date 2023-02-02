وقال بوريل - في تغريدة له عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي نقلتها وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية اليوم الخميس " وصلنا إلى كييف لنقل أقوى رسالة دعم من الاتحاد الأوروبي إلى جميع الأوكرانيين الذين يدافعون عن بلادهم.

وأضاف أن مساعدات الاتحاد الأوروبي بلغت 50 مليار يورو منذ بداية العمليات العسكرية، ووقفت أوروبا متحدة مع أوكرانيا منذ اليوم الأول. وسنظل معها حتى النصر وإعادة البناء".

وبحسب "يوكرين فورم"، وصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قبل قليل إلى كييف بصحبة وفد أوروبي رفيع المستوى للمشاركة في القمة ال24 بين الاتحاد الأوروبي والحكومة الأوكرانية، فيما ستشمل موضوعات المناقشة دعم أوكرانيا في صد الهجمات الروسية وتنسيق الجهود لاستعادة أوكرانيا ومواصلة الإصلاحات الرئيسية وطريق أوكرانيا إلى العضوية في الاتحاد الأوروبي.