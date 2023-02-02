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"بلومبرغ": ألمانيا تخطط لإنفاق 17 مليار يورو على درع صاروخى

الخميس، 02 فبراير 2023 02:06 ص
"بلومبرغ": ألمانيا تخطط لإنفاق 17 مليار يورو على درع صاروخى الجيش الألمانى - أرشيفية
وكالات

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أفادت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصادر مطلعة بأن ألمانيا تجري مباحثات مع عدد من شركات الصناعات الدفاعية حول منظومة للدفاع المضاد للصواريخ بقيمة 17 مليار يورو.

وقالت المصادر للوكالة، إن حكومة أولاف شولتز تجري مباحثات مع شركة Diehl Defence بشأن صناعة 8 أنظمة للدفاع الجوي من طراز IRIS-T ضمن عقد تقدر قيمته بما بين ملياري و3 مليارات يورو.

وبشكل عام ستضم منظمة الدرع الصاروخية مختلف الأنظمة، وسيكون هدفها حماية ألمانيا والدول المجاورة من الهجمات الصاروخية.

ويشار إلى أن التقديرات بشأن قيمة الصفقة قد تتغير، نظرا لأن المباحثات لا تزال مستمرة.

وكان المستشار الألماني أولاف شولتز قد أعلن عن برنامج واسع بقيمة 100 مليار يورو لتحديث القوات المسلحة الألمانية، وزيادة النفقات الدفاعية السنوية.

ومن المتوقع أن يضم البرنامج شراء أنظمة Arrow 3 الإسرائيلية بقيمة حوالي 4 مليارات يورو، وأنظمة "باتريوت" الأمريكية التي ستبلغ قيمتها نحو 10 مليارات يورو، حسب المصادر.

ورفضت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الألمانية التعليق على تفاصيل المباحثات، لكنها أكدت أنها جارية، بما في ذلك مع شركة Diehl.

ومن المقرر دمج الدرع الصاروخي الألماني الذي أعلن عنه شولتز لأول مرة في أغسطس الماضي، مع منظومة "درع السماء" الأوروبية المخطط لإقامتها بمشاركة ما لا يقل عن 15 دولة، معظمها أعضاء في حلف الناتو.


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