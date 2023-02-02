بعد قليل.. الإعلان الرسمى عن نتيجة الشهادة الإعدادية فى الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت محافظة الإسكندرية، أنه بعد قليل سوف يتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندريةـ والإعلان الرسمى عنها، حيث يتوجه الدكتور عربى أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم إلى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لاعتماد نتيجة التيرم الأول.

وكان الدكتور عربى أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أكد أن أعمال التصحيح وتقدير درجات طلاب الشهادة الإعدادية لامتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2022 / 2023 تجرى على قدم وساق بمقار لجان النظام والمراقبة بالإدارات التعليمية التسع.

وأصدر تعليمات مشدّدة لموجهى عموم المواد الدراسية والموجهين الأوائل ولجان التقدير بمراعاة الدقة التامة فى تقدير درجات الطلاب ومراجعة جزئيات الأسئلة والتأكيد على تفقيط درجة الطالب وحظر استخدام الهواتف المحمولة والالتزام بكافة إجراءات الأمن والسلامة اللازمة داخل لجان التقدير، وشدَّد فى تعليماته للجان النظام والمراقبة الالتزام ومراجعة أوراق الإجابة وكذلك جمع الجزئيات ومضاهاتها بمرآة ورقة الإجابة والدقة فى رصد الدرجات بنوعيه الورقى والإلكترونى ومراجعة عينات عشوائية من كراسات الإجابة للتأكد من جودة التقدير.

وفى سياق متصل، أشاد "أبوزيد" بالدور المتميز لكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والمرافق العامة والأحياء ومتابعة مديرى عموم الإدارات لسير الامتحانات، وكذلك غرف العمليات بالإدارات والمديرية وجميع القائمين على العملية الامتحانية مُثمنًا قيمة العمل بروح الفريق.