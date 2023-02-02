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بسبب كرة القدم.. هبوط اضطرارى لطائرة فريق سويدى فى كوبنهاجن

الخميس، 02 فبراير 2023 09:48 م
بسبب كرة القدم.. هبوط اضطرارى لطائرة فريق سويدى فى كوبنهاجن هبوط اضطرارى
كتب محمد جمال

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اضطرت طائرة تقل بعثة فريق جوتيبورج السويدى لكرة القدم، إلى الهبوط الاضطرارى اليوم الخميس، بسبب الخوف من انفجار كرات القدم المنفوخة التى على متنها، بحسب "روسيا اليوم".

وأعلن قائد الطائرة بعد نحو 30 أو 40 دقيقة من الإقلاع، أنه يتعين عليه القيام بهبوط اضطراري فى كوبنهاجن بسبب خطر انفجار نحو 30 كرة منفوخة، نتيجة فرق الضغط الجوي، وذلك وفقا لموقع "Aftonblade".

تلقى الطيار المعلومات حول الكرات الموجودة فى مقصورة الأمتعة من مطار المغادرة.

وأقلعت الطائرة من مطار "لاندفيتر" صباح اليوم الخميس، لكن الطيار بعد نحو 30 أو 40 دقيقة أعلن فوق سكونا أنه يتعين عليه القيام بهبوط اضطراري.

وللمفارقة اتضح بعد الهبوط أن الإنذار كان خاطئا وأن الكرات كانت مفرغة من الهواء.

فأقلعت الطائرة من جديد بعد حوالى ساعة متجهة إلى إسبانيا.


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كرة القدم

جوتيبورج

السويد



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