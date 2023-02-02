برامج عن مخاطر الألعاب الإلكترونية على الطلاب لمديرى مدارس الوادى الجديد

أعلنت مديرية التربية و التعليم بالوادى الجديد ، اليوم الخميس، عن البدء في تنفيذ برنامج تدريبى لمديرى المدارس بجميع الإدارات التعليميةو ذلك فى إطار تفعيل دور المدرسة في تنمية الوعي الطلابي بقيم الانتماء الوطني والتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية وحروب الجيل الخامس ومن منطلق حرص الوزارة على سلامة الطلاب، حيث يجرى تنفيذه بالتعاون والتنسيق مع إدارة التدريب بالمديرية وتوجيه عام التربية الإجتماعية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وتحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى ومتابعة حنان مجدى نائب المحافظ.

وفى سياق متصل يستكمل قطاع التعليم تنفيذ خطة العمل فى تنمية وصقل مهارات تلاميذ المرحلة الابتدائية من خلال مجموعات التقوية بالتعاون والتنسيق مع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة و التعليم الإبتدائى.

وتستهدف خطة العمل تلاميذ الصفوف الأولى وتهدف إلى تنمية مهارات القراءة وترسيخ محاور التعليم الجديدة لإعداد متعلم مبدع مبتكر محب الوطن، وضرورة تنفيذ تقييمات للوقوف على مدى تحسن مستوى التلاميذ ،ورصد النتائج بصفة دائمة، وتحقيق التعاون وتضافر كافة الجهود لإنجاح العمل بما فيه مصلحة الطلاب وتقديم كافة سبل الدعم لهم .