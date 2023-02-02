بدء أعمال لجنة متابعة الطرق المدرجة بخطة الرصف العاجلة فى الفيوم

الفيوم رباب الجالى

ترأس المهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم لجنة ضمت فى عضويتها أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، وممثلى شركات المرافق " مياه الشرب والصرف الصحى ، والغاز، والكهرباء، والاتصالات"، لمراجعة الطرق المدرجة بخطة الرصف بمدينة الفيوم، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، بشأن مراجعة كل الطرق المدرجة بخطة الرصف لعام 2022 / 2023، بمدينة الفيوم ومختلف مراكز المحافظة.

كان محافظ الفيوم، خلال اجتماعه لمتابعة الموقف التنفيذي للخطة الاسثمارية والعاجلة لرصف الطرق لعام 2022 / 2023، قد وجه السكرتير العام المساعد للمحافظة، بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن، وشركات المرافق، ومسئولى الرى، والجهات ذات الصلة، لمراجعة كل الطرق المدرجة بخطة الرصف للعام المالى 2022 / 2023، للتأكد من إنهاء كل أعمال شبكات المرافق بها قبل البدء فى رصفها، من خلال الخرائط الموقع عليها تلك الطرق، بجانب مراجعة المحاضر التنسيقية الموقعة من مسئولى الجهات المختصة بشأن الطرق المدرجة بالخطة، ورصد كل الملاحظات للعمل على تلافيها، سواء الطرق داخل مدينة الفيوم أو باقى مراكز المحافظة.