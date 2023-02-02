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بايدن يعلن استقالة بريان ديس كبير مستشارى البيت الأبيض للسياسة الاقتصادية

الخميس، 02 فبراير 2023 09:31 م
بايدن يعلن استقالة بريان ديس كبير مستشارى البيت الأبيض للسياسة الاقتصادية بريان ديس
كتب محمد جمال

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أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن، تنحّي بريان ديس، كبير مستشارى البيت الأبيض للسياسة الاقتصادية الذى ساعد فى صوغ مشاريع إنفاق ضخمة وتوجيه مسار التعافى من تداعيات تفشي جائحة كورونا، بحسب صحيفة "الاتحاد".

وقال بايدن إن ديس أدى دورا حاسما فى تعافى اقتصاد الولايات المتحدة، مشيرا إلى "البطالة المرتفعة والاقتصاد المأزوم" عندما تولى منصبه في يناير 2021.وأضاف، في بيان "على مدى العامين الماضيين، اعتمدت على بريان ديس".

وتابع الرئيس الأمريكى "لقد ساعد في توجيه رؤيتي الاقتصادية للواقع وأدار انتقال تعافي اقتصادنا التاريخي إلى نمو مطرد ومستقر".اضطلع ديس بدور حاسم وراء الكواليس فى وضع مشاريع بايدن عندما كان حزبه الديمقراطي يحظى بغالبية ضئيلة فى مجلسي النواب والشيوخ.

تشمل المشاريع خطة الإنقاذ الأمريكية التى ساعدت في الحفاظ على الاقتصاد خلال جائحة كوفيد، ومشروع قانون ضخم للإنفاق على البنية التحتية، وقانونا لدعم تصنيع أشباه الموصلات وغيرها من الصناعات المتطورة، وقانون خفض التضخم الذي يهدف إلى تحفيز صناعة السيارات الكهربائية وقطاعات الاقتصاد الأخضر الأخرى.

كان قرار ديس بالتنحى متوقعا، فقد جاء فى منتصف الولاية الرئاسية الأولى لبايدن وفى ظل انقسام الكونجرس بين غالبية ديمقراطية في مجلس الشيوخ وغالبية جمهورية في مجلس النواب. ولم تتم تسمية بديل عنه بعد فى المنصب.


بريان ديس

البيت الأبيض

بايدن

أمريكا



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