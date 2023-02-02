بالأسماء.. طلاب الأقصر يحصدون مراكز متقدمة بمسابقة نحلة التهجى

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت منطقة الأقصر الأزهرية ، ختام فعاليات تصفيات مسابقة نحلة التهجي القومية للأزهر باللغة الإنجليزية، وذلك بناءاً على توجيهات فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بشأن مواكبة التعليم الأزهري للاتجاهات الحديثة في كافة المجالات، وتعليمات كل من الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ومدير الإدارة الفنية لشئون التعليم بقطاع المعاهد الأزهرية الدكتور إسماعيل الشربينى.

وتم عقد فعاليات التصفيات بالأقصر، بمشاركة الأوائل على مناطق (أسوان والأقصر وقنا والبحر الأحمر)، تمهيداً لتصعيد الأوائل للتصفيات النهائية، والتى سوف تجرى فى الأول من فبراير المقبل، بقطاع المعاهد الأزهرية بحضور قيادات الأزهر الشريف، وموجهي عموم اللغة الانجليزية ومنسقي المسابقة في المناطق الأزهرية، وسيقوم بالتحكيم الدكتور بيتر سوكويسكي الامريكي واضع القاموس الدولى للمسابقة، وعدد من المحكمين لإجراء التصفيات.

وفى الختام حصل طلاب وطالبات منطقة الأقصر الأزهرية على المراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية، والتى شملت ما يلي:- (الأولى على الصف الثالث الإبتدائي نورين محمود محمد إدارة الأقصر معهد الحرمين - الأولى على الصف الثانى الثانوى سارة عبد الرحمن عبد الحميد إدارة الأقصر معهد الحرمين - الثالثة على الصف السادس الإبتدائي أروى عبد الله عبد الشافي إدارة إسنا شرق)، وبالمراكز ما بين الرابع والخامس والسادس على مستوى الجمهورية كل من:- (لمار إسماعيل السيد الصف الثانى الابتدائي إدارة إسنا غرب معهد أصفون الابتدائي - زينب محمود احمد معوض الصف الأول الاعدادى إدارة اسنا شرق معهد فتيات الدير - مريم شاذلي أحمد عبدالسلام الصف الأول الثانوى إدارة اسنا شرق فتيات الشيخ الأمير)، وتم خلال الحفل تكريم الطلاب الفائزين ومنحهم جوائز عينية قيمة لتشجيعهم على الاستمرار فى التفوق فى مختلف العلوم الدراسية، وتم تبادل الدروع بين الأزهر الشريف ومسئولي السفارة الأمريكية بالقاهرة.