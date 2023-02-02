بابا الفاتيكان يدعو شباب الكونغو الديمقراطية إلى نبذ العنف والتطرف

فاطمة شوقى

دعا البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، إلى نبذ العنف والتطرف في الكونغو الديمقراطية، مطالبًا الشباب أن يكونوا أطرافًا فاعلة فى مستقبل الكونغو التى تنهشها البطالة وتواصل أعمال العنف، وفقا لإذاعة الفاتيكان.

وناشد البابا، الجميع في الكونغو بترجيح الجماعة والتكاتف فيما بينهم، داعيًا في الوقت ذاته إلى نبذ الفساد المستشري في البلاد.

كما ندد البابا، بالاستغلال الدامي وغير المشروع لثورات الكونغو الديمقراطية، حيث تسبب عنف الجماعات المسلحة بمقتل مئات آلاف الأشخاص وتشرد ملايين آخرين.

جدير بالذكر أن البابا فرانسيس يزور جمهورية الكونغو الديمقراطية في مستهل جولة إفريقية تشمل أيضًا جنوب السودان.