انفوجراف.. جهاز تنظيم المياه يكشف خطوات وإجراءات توصيل خدمة الصرف الصحى للمنازل

كتب أحمد حسن

نشر الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، عبر موقعه الإلكتروني، وصفحته الرسمية على الفيس بوك، إنفوجرافا، يوضح للمواطنين المستندات والإجراءات المطلوبة لتوصيل خدمة الصرف الصحي للمنازل، وذلك في إطار مبادرة (إعرف حقك) التي أطلقها الجهاز التنظيمي، وتهدف لنشر بعض المعلومات الهامة لتعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم.

وأوضح الجهاز التنظيمي، أن المستندات المطلوبة تشمل ما يلى: تقديم العميل لطلب خدمة المنتفع، وبطاقة الرقم القومي، ورقم التليفون الأرضي والمحمول والبريد الإلكتروني الشخصي، وصورة عقد الإيجار أو الملكية، وموافقة الجهة الإدارية المختصة، وفاتورة المياه لمحل الاشتراك، وصورة الرخصة للمبني في المدن، والرسومات الهندسية أو كروكي الموقع، وأي مستند آخر قد تطلبه الشركة ويكون ضروريًا لصحة وسلامة عملية التوصيل.

وأضاف الجهاز التنظيمي، أن إجراءات خدمة توصيل الصرف الصحي للمنازل، تشمل، تقديم العميل طلب الحصول على الخدمة، وتسديد قيمة المعاينة والملف، ثم قيام العمال بشبكة الصرف الصحي بالمعاينة، وإعداد المقايسة التقديرية وإدراجها بمركز خدمة العملاء للسداد، بعدها يُسدد العميل قيمة المقايسة نقدًا أو بالتقسيط، ويستخرج التصاريح اللازمة للحفر، يلى ذلك تنفيذ الفنيون للمقايسة وإعداد المقايسة الختامية، وتوقيع العميل للعقد بخدمة العملاء، وبذلك يكون قد تم الانتهاء من تقديم الخدمة.

مبادره اعرف حقك وازاى توصل الصرف الصحى لبيتك

مبادره اعرف حقك