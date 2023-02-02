انطلاق أعمال الدورة الـ 12 للاجتماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا

فاطمة شوقى

انطلقت أعمال الدورة الـ12 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الإسباني، اليوم ،الخميس، بالعاصمة المغربية الرباط، برئاسة مشتركة بين رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، ونظيره الإسباني بيدرو سانشيز.

ويشهد الاجتماع الـ 12 رفيع المستوى، الذى يشارك فيه وفد إسبانى رفيع إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة المغربية، توقيع نحو 20 اتفاقية بين البلدين.

ويأتي هذا الاجتماع بعد 8 سنوات على انعقاد آخر دورة لهذه الاجتماعات، التى تكرس الشراكة الاستراتيجية والتطورات الجديدة التي تشهدها العلاقات بين البلدين عقب الزيارة التي قام بها سانشيز للمغرب، في أبريل الماضي، بدعوة من العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وأعلن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، عن بروتوكول تمويل جديد بقيمة 800 مليون يورو لمشاريع مشتركة في المغرب.

وقال سانشيز، خلال المنتدى الاقتصادي المغربي الإسباني الذي يعقد بالرباط ، إن هذه المشاريع ستنفذها شركات إسبانية في المغرب، مؤكدا أن إسبانيا والمغرب يتقاسمان الطموح للمضي قدما نحو هذه المرحلة الجديدة، من خلال 24 اتفاقية التي سيتم توقيعها بين البلدين.

وأضاف أن هذه العلاقات تصب في مصلحة المغرب وإسبانيا ، و في مصلحة أوروبا، وفقا لصحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.

وأشار سانشيز إلى أن إسبانيا هي ثالث أكبر مستثمر أجنبي في المغرب، مشيدا بمستوى المبادلات التجارية بين البلدين .

وبحسب الجانب المغربي ، أشاد محمد السادس "بالتطور الذي تشهده المرحلة الجديدة من الرابطة الثنائية ، في إطار التشاور والثقة والاحترام المتبادل ، منذ الاجتماع الذي عقد في 7 أبريل 2022" بين الزعيمين.