انتداب خبراء جرائم تقنية المعلومات لفحص واقعة انتحال صفة الفنانة لقاء سويدان

كتب أحمد إسماعيل

كلفت النيابة العامة بالجيزة خبراء وحدة مكافحة جرائم تقنية المعلومات بفحص واقعة اتهام الفنانة لقاء سويدان شخصا مجهولا بانتحال صفتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفتحت النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة اتهام الفنانة لقاء سويدان شخصا مجهولا بانتحال صفتها على مواقع التواصل الاجتماعي ، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

تقدمت الفنانة لقاء سويدان ببلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اتهمت فيه شخصا مجهولا بانتحال صفتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من الفنانة لقاء سويدان، اتهمت فيه شخصا مجهولا بانتحال صفتها، وذكرت "سويدان" أنها فوجئت بشخص يستخدم اسمها على مواقع التواصل الاجتماعي، وينشر منشورات منسوبة لها بالمخالفة للقانون.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق والتي امرت بما سبق.