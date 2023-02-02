اليوم.. فصل التيار الكهربائي عن عدد من قرى مراكز كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلنت شركة الدلتا لتوزيع الكهرباء، عن فصل التيار الكهربائي عن عدد من قرى محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، محافظة كفر الشيخ، بسبب أعمال الصيانة وإحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط.

وأوضحت شركة الكهرباء خلال بيان، أنه سيتم فصل الكهرباء اليوم الخميس، ابتداءً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثالثة عصرا، في عدة قرى ومناطق في مراكز مطوبس وكفر الشيخ وسيدي سالم والحامول والرياض، وتبين أن المناطق المتأثرة بفصل الكهرباء قرى خليج بحري وأبو خشبة وخان الجني وتوابعها وأرض الجمعية والقني وتوابعها وبرمبال وجزء من منية المرشد والبرانية والشاعر وتوابعها في مركز مطوبس.

كما سيتم فصل الكهرباء عن مدينة مسير وقرية الروضة في مركز كفر الشيخ، ومجلس قروي العباسية والقرى التابعة لها بمركز الرياض بسبب أعمال زرع الأعمدة وتغيير الموصلات وتقليم أشجار متداخلة مع الموصلات الكهربائية.