النيابة العامة تحقق فى حادث حريق مستشفى النور المحمدى بالمطرية وتصرح بدفن الوفيات

كتب إبراهيم قاسم

تحقق النيابة العامة، في حادث الحريق الذى شب في مستشفى النور المحمدي فى المطرية وتسبب في وفاة 3 حالات وإصابة 32 آخرين، وذلك من خلال سماع أقوال المسئولين بالمستشفى والمصابين في الحادث.

وشكلت النيابة العامة لجنة لفحص الأوراق والمستندات الخاصة بالمستشفى والتراخيص الصادرة لها، كما أمرت بانتداب المعمل الجنائى لبيان أسباب الحريق وحصر التلفيات التى وقعت جراء هذا الحادث.

وأمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن الوفيات بعد توقيع الكشف الطبي عليهم وبيان سبب الوفاة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، الدفع بـ 12سيارة إسعاف، لموقع حريق نشب بقسم الأشعة داخل احدى المستشفيات التابعة لاحد الجمعيات الاهلية بالمطرية بمحافظة القاهرة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحصيلة الاولية للحادث تشير الى إصابة 32 مواطنًا ، وثلاث حالات وفاة ، مشيرًا الى تقديم الخدمات الاسعافية ل 4 مصابين بموقع الحريق دون الحاجة لنقلهم للمستشفيات ، فيما تم نقل 14 مصابًا الى مستشفي الزيتون التخصصي، و11 مصابًا لمستشفى المطرية، و2 مصاب الى مستشفى عين شمس، ومصاب الى مستشفى سيد جلال الجامعي.

وأكد عبدالغفار أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، يتابع مستجدات الحريق، والتأكد من تقديم كافة الخدمات الطبية المقدمة للمصابين، مؤكدا على توافر جميع الأدوية، وأكياس الدم بمختلف الفصائل في جميع مستشفيات.

وأشار عبدالغفار إلى أن الإصابات تراوحت بين حروق وكسور، واختناقات وجميع المصابين يتلقون الخدمة الطبية اللازمة، موضحا أنه أعداد الإصابات المعلنة جاءت نتيجة الحصر المبدئي وجاري المتابعة.

وكان رجال الحماية المدنية، تمكنوا من السيطرة على حريق داخل أحد المستشفيات في منطقة المطرية، بعدما انتقل رجال الحماية المدنية إلى موقع الحريق، ليتم محاصرته والسيطرة عليه، ونتج عنه وفاة 3 أشخاص نقلوا إلي المستشفي القريبة من موقع الحادث.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق بمستشفى فى منطقة المطرية، وتم الاستعانة برجال الحماية المدنية، والدفع بعدد من سيارات الإطفاء، لمحاولة محاصرة الحريق، وتمت عملية إخماده ومنع امتداده إلى المجاورات.