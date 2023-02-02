المصل واللقاح: غسيل اليد يجنب ثلث أمراض الإسهال و20% من أمراض الجهاز التنفسى

قال الدكتور مصطفى محمدى مدير مركز التطعيمات القومى بالمصل واللقاح إن ثلث أمراض الإسهال و20 % من أمراض الجهاز التنفسى يمكن تجنبها بالمداومة على غسيل اليد والتى تعد أفضل الطرق لتجنب الإصابة بالمرض ونشرة وفقا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.
وقالت وزارة الصحة والسكان إن لقاح الإنفلونزا الموسمية يعزز صحة الجسم ويقلل فرص الإصابة بالمضاعفات الخطرة، وهو ما يتطلب الحرص على تلقيه بشكل سنوى خاصة للفئات عالية الخطورة. وتابعت وزارة الصحة والسكان أن اللقاح متوفر بالصيدليات الحرة وفروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية.
وأعلنت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا توفير لقاح الإنفلونزا الموسمية الرباعى فى مقر الشركة بالعجوزة، وفروعها فى المحافظات والقاهرة الكبرى، وكشفت فاكسيرا أن سعر الجرعة 170 جنيها + 10 جنيهات رسم خدمة التطعيم.
وأكدت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات على الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا، وهى:
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