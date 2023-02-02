المصل واللقاح: غسيل اليد يجنب ثلث أمراض الإسهال و20% من أمراض الجهاز التنفسى

كتب وليد عبد السلام

قال الدكتور مصطفى محمدى مدير مركز التطعيمات القومى بالمصل واللقاح إن ثلث أمراض الإسهال و20 % من أمراض الجهاز التنفسى يمكن تجنبها بالمداومة على غسيل اليد والتى تعد أفضل الطرق لتجنب الإصابة بالمرض ونشرة وفقا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وكان الدكتورمصطفى محمدى، رئيس المركز القومى للتطعيمات بفاكسيرا،قال إن 70 إلى 85% من حالات وفيات الإنفلونزا تحدث لكبار السن 65 عاما فما فوق، وهو ما يتطلب حمايتهم.