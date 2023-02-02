اليوم السابع
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الكشف على 450 مواطنا فى خامس أيام قافلة شمال سيناء الطبية

الخميس، 02 فبراير 2023 01:36 م
الكشف على 450 مواطنا فى خامس أيام قافلة شمال سيناء الطبية قافلة طبية - أرشيفة
الدقهلية شريف الديب

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تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية تنفيذ أعمال القافلة الطبية لأهالينا فى محافظة شمال سيناء، فى يومها الخامس على التوالى، والتى تضم أفضل الأطباء فى مختلف التخصصات بمشاركة مديرية الصحة والتضامن الاجتماعى بالدقهلية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
 
وأوضح مختار، فى بيان اليوم، أن أعمال القافلة الطبية أسفرت عن توقيع الكشف الطبى على 450 مواطنا فى جميع التخصصات الطبية "الأوعية الدموية - الباطنة العامة - الحميات - الأطفال - النساء والتوليد - الأنف والأذن والحنجرة - العظام - الجلدية - الجراحة العامة - الرمد - العلاج الطبيعى - عمليات صغرى - التحاليل الطبية - الأشعة بكافة أنواعها".
 
وثمن المحافظ التعاون المستمر مع الجهاز التنفيذى لمحافظة الدقهلية من أجل تقديم وتلبية كل احتياجات المواطنين فى كل القطاعات الخدمية وفى مقدمتها مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة.
 
جدير بالذكر أن القافلة الطبية التى تقوم محافظة الدقهلية بتنظيمها فى شمال سيناء، يتم تنفيذها على مدار أسبوع خلال الفترة من 28 يناير حتى اليوم 2 فبراير، وتضم أكثر من 86 طبيبا وفنى تمريض، تم تقسيمهم إلى مجموعتين الأولى فى نطاق مدينه بئر العبد والقرى المحيطة بها، والثانية فى نطاق مدينة العريش والشيخ زويد ورفح والقرى المحيطة بها.
 
يشرف على أعمال القافلة الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، والدكتورة عبير عبد الغنى وكيل مديرية الصحة بالدقهلية للطب الوقائى، والدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجى بمديرية الصحة بالدقهلية.

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