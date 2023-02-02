القبض على عاطل بحوزته أسلحة نارية وذخائر في عين شمس

كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، في ضبط أحد الأشخاص وبحوزته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بقصد الاتجار ، وحرر محضر بالواقعة.

واستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.. فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" ، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة) بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية بدون ترخيص ، مُتخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته ( فرد محلى – فرد خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – مبلغ مالى – هاتف محمول) ، وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.