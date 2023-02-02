القبض على تشكيل عصابى تخصص في سرقة المساكن في الساحل

كتب عبد الرحمن سيد

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ، في ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الكالون" ، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.. فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية" ، مقيمان بمحافظة القليوبية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب"كسر الكالون" ، وأنهما وراء إرتكاب العديد من وقائع السرقة .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما عدد ( 8 ) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، كما تم بإرشادهما ضبط (الأدوات المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة – عملات أجنبية – مشغولات ذهبية – متعلقات شخصية - مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى ) ، وأضافا بقيامهما بإنفاق باقى المبالغ المالية المستولى عليها على شراء (2شقة سكنية) وتوثيقهما بإسم زوجة أحد المتهمان ، وبإستهداف الأخيرة أمكن ضبطها وبحوزتها (عقدين الشقتين المشار إليها) وبمواجهتها بما جاء بأقوال المتهمان أيدتها وأقرت بعلمها بوقائع السرقة وبسؤال المتهمان عن باقى المسروقات المستولى عليها ، أقرا بقيامهما بالتصرف فيهم بالبيع لدى عملائهم " سيئ النية " (3 أشخاص ، مقيمين بنطاق محافظتى "القاهرة – القليوبية") ، وبإستهدافهم أمكن ضبطهم وبحوزتهم كافة المسروقات وبمواجهتهم بما جاء بأقوال المتهمين أيدوها ، وأضافوا بعلمهم بكون المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهم بالسرقة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.