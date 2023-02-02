وذكر المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء العراقي -في بيان، اليوم /الخميس/- أن الأخير استقبل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والوفد المرافق له، حيث شهد اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتوطيد التعاون المتبادل في المجالات المختلفة، والتنسيق المشترك إزاء القضايا الإقليمية والدولية.



وأشار رئيس مجلس الوزراء العراقي إلى العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين، وأهمية أن تنعكس وبشكل ملموس على واقع البلدين، بأطر تعاون على مختلف المستويات والأصعدة.



من جهته، أكد وزير الخارجية السعودي، تطلع بلاده لفتح آفاق أوسع من التعاون مع العراق، في مجالات عدة، بما يحقق التكامل الاقتصادي بين البلدين، ويعزز من مصالح الشعبين الشقيقين.