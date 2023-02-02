اليوم السابع
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الصين تستنسخ أبقارا خارقة قادرة على إنتاج كميات هائلة من الألبان

الخميس، 02 فبراير 2023 04:27 م
الصين تستنسخ أبقارا خارقة قادرة على إنتاج كميات هائلة من الألبان بقرة
كتبت ريم عبد الحميد

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نجح علماء صينيون فى استنساخ ثلاث بقرات خارقات، قادرات على إنتاج كمية كبيرة للغاية من اللبن، بحسب ما ذكرت شبكة "سى أن إن" الأمريكية نقلا عن وسائل إعلام محلية أشادت بالخطوة باعتبارها إنجاز لصناعة الألبان فى الصين، ولخفض الاعتماد على السلالات المستوردة.

 

 وذكرت صحيفة نينجشيا اليومية أن العجول الثلاثة التى رعاها علماء فى جامعة الشمال الغربى للعلوم والتكنولوجيا الزراعية والغابات، ولدت فى منطقة نينجشيا فى الأسابيع التى سبقت السنة الصينية الجديدة، التى بدأت فى 23 يناير.

 

 وتم استنساخها من أبقار عالية الإنتاجية من سلالة هولشتاين فريزيان، التى نشأت فى هولندا. وكانت الأبقاءة المختارة قادرة على إنتاج 18 طن لبن سنويا، أو 100 طن من اللبن طوال حياتها. ويعادل هذا تقريبا 1.7 ضعف كمية اللبن التى أنتجتها بقرة عادية فى الولايات المتحدة عام 2021، وفقا لوزارة الزراعة الأمريكية.

 

 ولد العجل الأول فى 30 ديسمبر بعملية قيصرية بسبب حجمها الكبير البالع 56.7 كيلوجرام، وفقا لما قاله مسئول فى مدينة وولين فى نينجشيا.

 

 وذكرت صحيفة "تكنولوجى دايلى" أن العلماء انتجو 120 جنينا مستنسخا من خلال أذن أبقار عالية الإنتاجية ووضعوها فى الأبقار البديلة.

 

 ووصف جين يابنيج، العالم الرئيسى فى المشروع مولد الأبقار الخارقة بالإنجاز الذى يسمح للصين بالحفاظ على أفضل أنواع البقر بطريقة مجدية اقتصاديا.

 

 ويمكن لخمسة فقط من بين كل 10 آلاف بقرة فى الصين إنتاج 100 طن من الحليب فى حياتها، مما يجعلها موردا قيما للتكاثر. وقال جين غن بعض الأبقاء عالية الغنتاجية لا يتم التعرف عليها حتى نهاية نهايتها، مما يجعل تكاثرها صعبا.

 

 ويتم استيراد ما يصل إلى 70% من ألبان الأبقار التى تحتاجها الصين من الخارج، وفقا لصحيفة جلوبال تايمز الصينية.


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