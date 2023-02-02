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"الصحة" تكشف طرق الوقاية من المتحور الجديد لفيروس كورونا

الخميس، 02 فبراير 2023 03:30 ص
"الصحة" تكشف طرق الوقاية من المتحور الجديد لفيروس كورونا شخص مصاب بفيروس كورونا - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن طرق الوقاية من الإصابة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا وهو سلالة من XBB المتفرعة من متحور أوميكرون، والذى ينمو وينتقل بشكل سريع مقارنة بباقى السلالات.
 
وأوضح الدكتور حسام عبد العفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، الإجراءات الوقائية التى يجب عملها للوقاية من المتحور الجديد لفيروس كورونا، والتى تضمنت الحرص على ارتداء الكمامة فى الزحام والأماكن غير جيدة التهوية، وفى حال وجود إصابات أو عدوى لشخص بالمرض.
 
وتابع: "يجب على الشخص المصاب بعدوى كورونا ارتداء الكمامة منعا لنقل العدوى، كما يجب على الشخص المصاب بالالتزام بفترة العزل 10 أيام من تاريخ ظهور الأعراض، وبالنسبة للأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالمرض ولم تظهر عليهم أعراض يجب الالتزام بفترة عزل 5 أيام، ويمكن خروج المريض من العزل مبكرا إذا كانت نتيجة العدوى سلبية".
 
وتناشد وزارة الصحة المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكترونى للوزارة https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقى لقاحات فيروس كورونا، والتى تساهم فى حماية كافة أفراد الأسرة من الإصابات الشديدة بفيروس كورونا ومتحوراته، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا فى توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، وذلك فى إطار حرص الوزارة على الصحة العامة للمواطنين وعلى مكتسبات الدولة فى التصدى للجائحة.
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

الصحة

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اليوم السابع بلس

فيروس كورونا

المتحور الجديد

اوميكرون



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