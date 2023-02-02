"الصحة" تعلن توفير وإنتاج وسائل تنظيم الأسرة للجيلين الثالث والرابع

كتب وليد عبد السلام

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إن مصنع أكديما انترنشونال لإنتاج وسائل تنظيم الأسرة يعد أول مصنع حكومى لتوفير وإنتاج وسائل تنظيم الأسرة للجيلين الثالث والرابع .

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن الطاقة الانتاجية في اليوم بمعدل 200 ألف وحدة دوائية والطاقة الانتاجية في العام بمعدل 60 مليون وحدة دوائية .

وتابع : المصنع يستهدف توفير الأدوية الهرمونية بنفس جودة المستحضرات العالمية مضيفا أن المصنع يوفر احتياجات وزارة الصحة من وسائل تنظيم الأسرة .

وأكد أن إنشاء مصنع أدوية الهرمونات ووسائل تنظيم الأسرة جاء وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوطين صناعة الدواء في الجمهورية الجديدة خاصة وسائل تنظيم الأسرة وذلك في إطار خطط الدولة لخفض المواليد مشيرا إلى أن المصنع باستثمارات تصل إلى 4 مليارات جنية ويوفر أكثر من 60% من احتياجات الوزارة والسوق المحلى من وسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وتابع : خطط التصنيع المحلى تستهدف تحقيق الإكتفاء الذاتي من الوسائل الخاصة بتنظيم الأسرة خلال عامين.

واستكمل أن الوزارة أصبحت تعتمد بشكل كبير للغاية على تدبير احتياجاتها من وسائل تنظيم الأسرة من أكديما وانخفضت نسبة الشراء إلى حد كبير من الأدوية المستوردة حيث توفر المجموعة إحتياجات السوق المحلى من الوسائل بأسعار تقل عن مثيلاتها المستوردة بأكثر من 50%، مشيرا إلى أنه سيتم انتاج جميع وسائل تنظيم الأسرة المتطورة قريبا.