الصحة العالمية: 20 مليون إصابة بكورونا خلال الفترة (2 - 29) يناير الماضى

وأوضحت المنظمة - في بيان اليوم الخميس حول تطورات انتشار فيروس كورونا - أنه منذ بداية الوباء وحتى 29 يناير الماضي، تم الإبلاغ عن أكثر من 753 مليون إصابة مؤكدة بالفيروس وأكثر من 6.8 مليون وفاة على مستوى العالم.

وكانت قالت منظمة الصحة العالمية، إن هناك مسودة اتفاق بشأن الجائحة من أجل الإنصاف لتجنب تكرار "فشل" فيروس كورونا، حيث قد تضطر الحكومات إلى الاحتفاظ بالعقاقير واللقاحات لمنظمة الصحة العالمية لتوزيعها في البلدان الفقيرة لتجنب تكرار "الفشل الذريع" خلال جائحة كورونا، وفقًا لمسودة مبكرة لاتفاقية عالمية بشأن الوباء، وذلك وفقا لما ذكره موقع وكالة رويترز.

وذكر موقع وكالة رويترز أنه من بين أكثر المقترحات الملموسة في مسودة الاتفاق التي راجعتها الوكالة إجراءً لحجز 20% من أي اختبارات أو لقاحات أو علاجات مطورة للاستخدام في الدول الفقيرة، مضيفة، كما يبدو أن المسودة مستعدة لمواصلة الجدل طويل الأمد من خلال الدعوة إلى التنازل عن حقوق الملكية الفكرية أثناء الأوبئة، وهو ما يقول المدافعون عنه إنه سيسمح بإتاحة وصول أوسع إلى الأدوية واللقاحات المنقذة للحياة بسرعة أكبر.