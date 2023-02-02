اليوم السابع
Ads
الخميس، 02 فبراير 2023 01:56 م
أكرم القصاص
الرئيسية صحة وطب

الصحة العالمية: 20 مليون إصابة بكورونا خلال الفترة (2 - 29) يناير الماضى

الخميس، 02 فبراير 2023 01:23 م
الصحة العالمية: 20 مليون إصابة بكورونا خلال الفترة (2 - 29) يناير الماضى مدير منظمة الصحة العالمية
كتبت أمل علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ذكرت منظمة الصحة العالمية أنه تم الابلاغ عن ما يقرب من 20 مليون إصابة جديدة وأكثر من 114 ألف وفاة في آخر 28 يومًا خلال الفترة (2 - 29) يناير الماضي بانخفاض 78% وزيادة 65% على التوالي مقارنة بالأيام الثمانية والعشرين السابقة.
 
وأوضحت المنظمة - في بيان اليوم الخميس حول تطورات انتشار فيروس كورونا - أنه منذ بداية الوباء وحتى 29 يناير الماضي، تم الإبلاغ عن أكثر من 753 مليون إصابة مؤكدة بالفيروس وأكثر من 6.8 مليون وفاة على مستوى العالم.

وكانت قالت منظمة الصحة العالمية، إن هناك مسودة اتفاق بشأن الجائحة من أجل الإنصاف لتجنب تكرار "فشل" فيروس كورونا، حيث قد تضطر الحكومات إلى الاحتفاظ بالعقاقير واللقاحات لمنظمة الصحة العالمية لتوزيعها في البلدان الفقيرة لتجنب تكرار "الفشل الذريع" خلال جائحة كورونا، وفقًا لمسودة مبكرة لاتفاقية عالمية بشأن الوباء، وذلك وفقا لما ذكره موقع وكالة رويترز.

وذكر موقع وكالة رويترز أنه من بين أكثر المقترحات الملموسة في مسودة الاتفاق التي راجعتها الوكالة إجراءً لحجز 20% من أي اختبارات أو لقاحات أو علاجات مطورة للاستخدام في الدول الفقيرة، مضيفة، كما يبدو أن المسودة مستعدة لمواصلة الجدل طويل الأمد من خلال الدعوة إلى التنازل عن حقوق الملكية الفكرية أثناء الأوبئة، وهو ما يقول المدافعون عنه إنه سيسمح بإتاحة وصول أوسع إلى الأدوية واللقاحات المنقذة للحياة بسرعة أكبر.

 

الصحة العالمية

منظمة الصحة العالمية

وفيات كورونا

اصابات كورونا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة