اليوم السابع
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الصحة: الإنفلونزا الموسمية تنتشر بسرعة وسهولة فى الأماكن المزدحمة وغير جيدة التهوية

الخميس، 02 فبراير 2023 10:51 ص
الصحة: الإنفلونزا الموسمية تنتشر بسرعة وسهولة فى الأماكن المزدحمة وغير جيدة التهوية الأنفلونزا
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إن الإنفلونزا الموسمية تنتشر بسرعة وسهولة في الأماكن المزدحمة وغير جيدة التهوية عن طريق الرزاز المتناثر من الفم والأنف أثناء العطس أو السعال وكذلك الأيدى الملوثة بالفيروس عند ملامستها للعين والأنف .

 

وأضافت وزارة الصحة والسكان إن لقاح الأنفلونزا الموسمية يعزز صحة الجسم ويقلل فرص الإصابة بالمضاعفات الخطرة وهو ما يتطلب الحرص على تلقية بشكل سنوى خاصة للفئات عالية الخطورة.

 

وتابعت وزارة الصحة والسكان إن اللقاح متوفر بالصيدليات الحرة وفروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية.

 

وكانت أعلنت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا توفير لقاح الأنفلونزا الموسمية الرباعى فى مقر الشركة بالعجوزة، وفروعها فى المحافظات والقاهرة الكبرى، وكشفت فاكسيرا أن سعر الجرعة 170 جنيها + 10 جنيهات رسم خدمة التطعيم.

 

وأكدت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات على الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالأنفلونزا، هي:

 

1.مرضى القلب

 

2.الأطفال والمراهقين

 

3.الحوامل

 

4. مرضى السكر

 

5.مرضى الربو والحساسية.

 


الصحة

الانفلونزا

الانفلونزا الموسمية

لقاح الانفلونزا



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