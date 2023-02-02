السيطرة على تسرب غاز بشقة سكنية فى الفيوم دون إصابات

الفيوم رباب الجالي

تمكنت قوات الحماية المدنية، بمحافظة الفيوم من السيطرة علي تسرب غاز، وقع بشقة سكنية بمنطقة الكيمان بمدينة الفيوم، دون وقوع إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



وكانت شقة سكنية بعمارات الأطباء، بمنطقة كيمان فارس، بمدينة الفيوم، شهدت وقوع تسرب غاز، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحادث، وتم السيطرة علي التسرب دون وقوع إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



وكان طريق "الغرق_أبوجليل"، شهد وقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجتين بخاريتين، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 5 وتم نقل المصابين الي مستشفي اطسا المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



وكان طريق" القاهرة_ أسيوط " الصحراوي الغربي، شهد وقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي، وعلي الفور، إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث وتبين مصرع بدرية ع د 57 سنة، وإصابة كلا من حسن ك ع 60 سنة، وحسن م ح 7 سنوات، وتم نقل الجثة والمصابين، الي مستشفي الفيوم العام،وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



وكان طريق" القاهرة_ الفيوم" الصحراوي، شهد وقوع حادث إنقلاب دراجة بخارية، بعد عزبة رحيم بحوالي 500 متر، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين إصابة 3 مواطنين، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



وكان الطريق الدائري بمحافظة الفيوم، شهد وقوع حادث تصادم، بين سيارة ملاكي وتروسيكل، أمام مدخل الممشي السياحي، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، الي مكان الحادث، وتبين إصابة مواطنين، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.