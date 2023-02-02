السياحة والآثار: إصدار أول رخصة لمركز دراجات سفارى جبلى بمصر

كتب محمد أسعد

في إطار الدور الرقابي لوزارة السياحة والآثار على الأنشطة السياحية المختلفة بالمحافظات المصرية على مستوى الجمهورية، قامت اللجنة المشكلة من الإدارة العامة للغوص والأنشطة البحرية بالوزارة، وغرفة الغوص والأنشطة البحرية، بالمرور والتفتيش على 85 مركزاً للغوص و 25 مركزاً للأنشطة البحرية و9 يخوت سفاري وذلك بمحافظة جنوب سيناء للمتابعة الدورية لأنشطتهم تمهيداً لتجديد التراخيص الممنوحة لهم من الوزارة.

كما قامت اللجنة بالمعاينة السياحية ليختين سفاري و 12 مركز لدراجات السفاري الجبلي تمهيداً لاستخراج التراخيص اللازمة لهم.

وأوضح محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة أن أعمال اللجنة أسفرت عن إصدار قرارين بإيقاف عمل مُديرَين فنيين بسبب وجود مخالفات بمراكز الغوص التابعة لهم، كما تبين وجود بعض الملاحظات على 10 مراكز للغوص و 3 يخوت سفاري والتي سوف يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو متابعتهم لتلافي هذه الملاحظات.

هذا بالإضافة إلى أن اللجنة قامت بانذار عدد من مستغلي لنشات رحلات اليوم الواحد والتنبيه عليهم بسرعة التوجه للإدارة العامة للغوص والأنشطة البحرية بالوزارة لسرعة إنهاء إجراءات الحصول على صلاحية سياحية، كما تم تسليمهم النماذج والمستندات المطلوبة للحصول على هذه الصلاحية.

كما أشار إلى أنه تم إصدار موافقة بمنح الترخيص لأحد مراكز الدراجات السفاري الجبلي ليكون بذلك أول مركز يحصل على هذا الترخيص في مصر وذلك بعد استيفائه لكافة الاشتراطات والإجراءات الواردة بالقرار الوزاري رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢١ بشأن بتنظيم نشاط دراجات السفاري الجبلي.