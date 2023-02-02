السجن 5 سنوات للمتهم بتهديد زوجته بصور خاصة بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين، ووليد المهدى وأمير أحمد زكى، وأمانة سر خالد إسماعيل، اليوم الخميس، متهمًا غيابيًا بالسجن لمدة 5 سنوات وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بتهديد زوجته بصور خاصة التقطها لها لأجل تهديدها وإجبارها على التنازل عن حقوقها الزوجية، في سبيل تطليقها.

تعود أحداث القضية رقم 8153 لسنة 2022 جنايات أول الزقازيق، المقيدة برقم 2124 لسنة 2022 جنايات كلى جنوب الزقازيق، عندما قررت جهات التحقيق إحالة المتهم رضا ح م أ ال، 55 سنة، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليها زوجته س م ع ع، وذلك بأن قام بالتقاط صور ومقاطع مصورة لها فى مكان خاص بغير رضاها على النحو المبين بالتحقيقات وحين طلبت منه الطلاق بسبب خلافات بينهما هددها بإفشاء تلك التسجيلات.

وتبين من التحريات، أنه حدثت خلافات بينهما وعلى إثر تلك الخلافات طلبت المجنى عليها من زوجها المتهم الطلاق، فطلب منها المتهم التنازل عن حقوقها الزوجية، مهددًا إياها بصور ومقاطع مصورة قام بالتقاطها لها دون علمها، وأنه فى حالة عدم استجابتها لمطالبه سيقوم بإفشاء تلك الصور والمقاطع إلى العامة، وبالعرض على جهات التحقيق قررت إحالة القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق، التى أصدرت حكمها المتقدم.