الروتين الصباحى لحرق السعرات لإنقاص الوزن.. اشرب ماء بالليمون

كتبت ميرفت رشاد

هل تعلم أن العادات التي تتبعها في الصباح يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن بنجاح؟ مع بعض التعديلات الصغيرة على نظامك اليومي ، ستبدأ في حرق السعرات الحرارية في وقت مبكر من اليوم ، وإليك 5 أشياء يمكنك القيام بها كل يوم لفقدان الكثير من الوزن ، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

1- قم بتمارين الاستطالة.



اقضِ من خمس إلى 10 دقائق في تمرين الإطالة، فسوف يجعل جسمك يستعد لبدء اليوم، عندما يكون جسمك تحت الضغط ، فإنه يجعل فقدان الوزن أكثر صعوبة (تم ربط إفراز هرمون الكورتيزول ، وهو هرمون التوتر ، بزيادة الوزن) ؛ ومع ذلك ، من خلال تمدد جسمك وعقلك ، فإنك تخفف من التوتر وتعزز الطاقة .

2 - اشرب ماء الليمون أو الشاي..

اسكب لنفسك كوبًا منعشًا من الماء بالليمون ،لإيقاظ جهازك الهضمي قبل الإفطار ، فإن هذا يساعد الجهاز الهضمي على تحطيم كل ما تأكله خلال اليوم بشكل منتج، أو ضع في اعتبارك تحضير كوب دافئ من شاي الزنجبيل أو الليمون - فكلاهما يؤدي الغرض.

3 - ابدأ يومك بوجبة الإفطار..

الفطور وجبة مهمة بشكل لا يصدق تشعرك بالنشاط طوال اليوم ، ابدأ بوجبة مليئة بالألياف والبروتين للحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام على مدار اليوم وتعزيز عملية الأيض، لا يجب أن تكون هذه وجبة كبيرة إذا لم تكن تتناول وجبة الإفطار ، يمكن أن يكون هذا عصير بروتين أو وعاء صغير من دقيق الشوفان مع التوت والمكسرات.

4 - مارس بعض التمارين..

قم بممارسة الرياضة في الصباح الباكر، لتسريع حرق الدهون ، وإذا كنت ترغب في بناء العضلات ، فقم بجدولة جلسات التمرين في وقت لاحق من اليوم عندما يتم تزويد جسمك بمزيد من الطاقة لحرقها.

5 - ضع مخططًا لوجباتك..

إضافة بعض التخطيط للوجبات إلى روتينك الصباحي لفقدان الوزن بسرعة، فقد تقل احتمالية اتخاذ خيارات سيئة بناءً على" الجوع ".