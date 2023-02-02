اليوم السابع
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الرئيس التشيكى: أوكرانيا يجب أن تنضم إلى الناتو والاتحاد الأوروبى مستقبلا

الخميس، 02 فبراير 2023 07:00 ص
الرئيس التشيكى: أوكرانيا يجب أن تنضم إلى الناتو والاتحاد الأوروبى مستقبلا الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات

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أكد الرئيس التشيكي المنتخب، بيتر بافيل، أهمية انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو والاتحاد الأوروبي في المستقبل.

وأكد الرئيس المنتخب في تصريح صحفي، الأربعاء، أنه يخطط للمشاركة في قمة الناتو المقبلة في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، وأنه سيدعو إلى منح عضوية الناتو لأوكرانيا "في إطار موقف منسق". وأضاف: "برأيي، فإن أوكرانيا يجب أن تكون عضوا في الناتو والاتحاد الأوروبي على حد سواء في المستقبل".

وفي معرض حديثه عن زيارته المرتقبة لأوكرانيا، قال بافيل إنها يجب أن تكون "إشارة واضحة إلى دعم أوكرانيا، لأنه لا يمكن أن نسمح بعدم تحقيق أوكرانيا نجاحا في هذه الحرب. ونجاحها من المصالح الحيوية لنا ولكافة حلفائنا في الاتحاد الأوروبي والناتو.

ومن المتوقع أن يقوم الرئيس التشيكي الجديد بزيارة أوكرانيا في الربيع القادم سوية مع رئيسة سلوفاكيا زوزانا تشابوتوفا.


بيتر بافيل

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