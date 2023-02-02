"الداخلية" تتمكن من ضبط 1543 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط الأسواق والتصدى الحاسم لمحاولات حجب السلع الغذائية عن التداول بقصد رفع أسعارها وتمكنت من ضبط (1543) قضية تموينية متنوعة من بينهم قضايا حجب سلع غذائية، وبيع بأزيد من السعر والاستيلاء على السلع المدعومة



استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها، فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1543) قضية تموينية متنوعة من بينها:-

ضبط قضية حجب أرز أبيض بمضبوطات بلغت (1، 154 طن أرز أبيض "عينى") وكذا ضبط (12) قضية بيع بأزيد "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (5، 650 طن أرز أبيض "عينى")، (28) قضية عدم توريد أرز شعير بمضبوطات بلغت (86، 206 طن أرز شعير "مستندى")، وضبط قضية غش أعلاف مجهولة المصدر غير صالحة للاستخدام بمضبوطات بلغت (10 طن أعلاف حيوانية "عينى")، وضبط (5) قضايا غش أعلاف وأسمدة زراعية "مجهولة المصدر" بمضبوطات بلغت (85 طن أعلاف حيوانية "عينى")، وكذا ضبط قضية فى مجال حجب السلع الغذائية بمضبوطات بلغت (1، 280طن مسلى - 3600 عبوة "جبنة")، وضبط قضية فى مجال حجب مواد البناء بمضبوطات بلغت (15 طن أسمنت "عينى")، وكذا ضبط (692) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات بلغت (39، 900 طن دقيق أبيض "عينى" – 10، 870 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة" – 30 عبوة زيت طعام – 20193 عبوة سجائر)، وكذا ضبط (453) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (10 قضايا دقيق بلدى مدعم "مستندى، عينى" - 159 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن - 144 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 140 قضية متنوعة أخرى)، بمضبوطات بلغت (28، 850 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" - 650 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم "عينى")، وكذا ضبط (34) قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (1، 500 طن سكر تموينى "عينى" - 240 عبوة زيت طعام تموينى عينى - 471000 لتر مواد بترولية "عينى" - 22، 950 طن أسمدة زراعية مدعمة "عينى")، بحجم مضبوطات بلغت إجمالى (176، 060 طن "مستندى – عينى") أبرزها (28، 850 طن دقيق بلدى "مستندى" – 650 كيلو جرام دقيق بلدى "عينى" - 39، 900 طن دقيق أبيض "عينى" – 6، 804 طن أرز أبيض "عينى " - 86، 206 طن أرز شعير "مستندى" – 12، 150 طن سلع ومواد غذائية متنوعة – 1، 500 طن "سكر" تموينى "عينى" - 3630 عبوة "جبنة – زيت طعام" – 240عبوة زيت تموينى "عينى" – 20193 عبوة سجائر – 471000 لتر مواد بترولية "عينى" – 95 طن أعلاف حيواينة "عينى" – 22، 950 طن أسمدة زراعية مدعمة "عينى" – 15 طن أسمنت "عينى") كان أبرزها الآتى:

ضبط (مالك مخبز سياحى "بدون ترخيص" - بمحافظة القاهرة) وبحوزته كمية قدرها (23 طن دقيق أبيض) معبأة داخل شكائر بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعار الخبز بقصد بيعه بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.ضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى - بمحافظة القليوبية) لتصرفه فى كمية قدرها (27، 2 طن دقيق بلدى مدعم) قام ببيعها فى السوق السوداء مستوليًا على الدعم المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط (مالك مخزن مواد البناء - بمحافظة سوهاج)، لقيامه بتخزين كمية قدرها (15 طن مواد بناء "أسمنت") لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.ضبط (المدير المسئول عن مخبز سياحى "بدون ترخيص" - بمحافظة القليوبية) وبحوزته كمية قدرها (5، 100 طن دقيق أبيض) معبأ داخل شكائر بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعار الخبز بقصد بيعه بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.

إضطلعت الإدارة بالإشتراك مع مديريتى أمن "الشرقية - الإسماعيلية" بحملة نوعية على محطات التموين لتجميعهم مواد بترولية للإتجار بها بالسوق السوداء حيث أسفرت الجهود عن ضبط (13) قضية بمضبوطات بلغت (412500 لتر مواد بترولية "عينى").وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (28) قضية بنطاق محافظتى "دمياط - البحيرة"، بمضبوطات بلغت (86، 206 طن أرز شعير "مستندى").

ضبط (المدير المسئول عن مخزن تابع لأحد المطعم لتقديم الوجبات الجاهزة "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة، وبحوزته كمية قدرها (3، 150 طن دواجن كاملة -مصنعات دواجن – لحوم مُجمدة) بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة، وبحوزته (3، 3 طن " مصنعات لحوم – لحوم مُجمدة") بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية، وبحوزته (3، 13 طن " سمك فليه") بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط (المديرين المسئولين عن 2 مصنع لتعبئة زيوت المحركات) بمحافظة الشرقية، وبحوزتهما كمية قدرها ( 4 طن " زيوت محركات سابقة الاستخدام مستلزمات إنتاج") بدون بيانات "مجهولة المصدر" معباة داخل خزانات وكذا ضبط كمية قدرها (14320 لتر زيوت محركات) منتج نهائى معبأ داخل عبوات مختلفة السعة مدون عليها بيانات مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية وكذا ضبط (200 كيلو جرام) إضافات للزيوت مستلزمات إنتاج تستخدم لتكرير الزيوت سابقة الاستخدام وكذا ضبط (119100 قطعة وعبوة فارغة – ملصق) مدون عليها بيانات مغشوشة ومقلدة للعلامات التجارية "مستلزمات تعبئة وتغليف وكذا ضبط (3 ماكينة أدوات إنتاج) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركيًا "مجهولة المصدر"، عن ضبط(42) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (20263 عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع).تم اتخاذ الإجراءات القانونية.