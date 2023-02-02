"الداخلية" تتمكن من تنفيذ 80442 حكما قضائيا متنوعا خلال 24 ساعة

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (163) قطعة سلاح نارى، (367) قضية مخدرات وتنفيذ (80442) حكما قضائيا متنوعا.



فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-





فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (367) قضية مواد مخدرة، بإجمالى (411) متهما ضُبط خلالها الآتى: كمية من مخدر الحشيش وزنت (103،117 كيلو جرام).كمية من مخدر البانجو وزنت ( 74،300 كيلو جرام). كمية من مخدر الهيروين وزنت (20،520 كيلو جرام) كمية من مخدر الاستروكس وزنت (9،380 كيلو جرام). كمية من مخدر الهيدرو وزنت (5،900 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (4،755 كيلو جرام).كمية من مخدر الآيس وزنت (1،666 كيلو جرام). كمية من مخدر البودر وزنت (705 جرامات). كمية من مخدر الفودو وزنت (515 جراما). كمية من مخدر الأفيون وزنت (340 جراما).عدد (2528) قرصا مخدرا.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (163 قطعة سلاح نارى بحوزة 134 متهما)، وذلك على النحو التالى:(18) بندقية آلية.(18) بندقية خرطوش.(8) طبنجات.(119) فرد محلى.(704) طلقات مختلفة الأعيرة.(20) خزينة متنوعة.(273) قطعة سلاح أبيض. فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (80442) حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالى: (271) حكم جناية.(24129) حكم حبس جزئى.(4288) حكم حبس مستأنف.(41388) حكم غرامة.(10366) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (2) تشكيل عصابى، ضما (6) متهمين، ارتكبوا (16) حادث متنوع. فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (40) متهما.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (18) متهما فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (261) دراجة نارية مخالفة فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (23975) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (53) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (9) منهم تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.