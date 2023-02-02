وقال مصدر للخارجية الروسية في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الخميس:" سترد روسيا على الخطوة النمساوية بالشكل المناسب".

وكانت وزارة الخارجية النمساوية أعلنت في وقت سابق من اليوم طرد أربعة دبلوماسيين روس غير مرغوب فيهم، وطالبتهم بمغادرة أراضي جمهورية النمسا في غضون أسبوع، أي بحلول 8 فبراير الجارى.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية النمساوية اليوم الخميس، أن "دبلوماسيين من السفارة الروسية اتخذا إجراءات لا تتفق مع وضعهم الدبلوماسي ولذا نعلن أنهما شخصيتان غير مرغوب فيهما" مضيفا أن الوزارة طلبت أيضل من دبلوماسيين اثنين آخرين من البعثة الدائمة لروسيا لدى الأمم المتحدة مغادرة النمسا.

وأضاف البيان أنهم اتخذوا إجراءات تتعارض مع حدود عملهم وسيتعين على الدبلوماسيين الروس الأربعة المتضررين مغادرة النمسا في غضون أسبوع على أبعد تقدير أي بحلول نهاية الخميس المقبل.

يشار إلى أن الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين بدأ أمس زيارة إلى كييف والتقى مع نظيره الأوكراني فوليدمير زيلينسكي واكد له على استمرار دعم النمسا لأوكرانيا في الحرب الراهنة ضد روسيا.