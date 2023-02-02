وقال تاياني - في تصريح لبرنامج تبثه القناة الحكومية للإيطاليين في الخارج، وفقًا لوكالة الأنباء الإيطالية (آكي) - : "لقد أرسلنا دائمًا أسلحة دفاعية وليس هجومية. لم نرسل دبابات ولن نرسل دبابات".



وأكد وزير الخارجية الإيطالي أن بلاده ستواصل مساعدة كييف بكل الوسائل الممكنة، معتبرًا أنه من الصعب وضع توقعات حول كيفية انتهاء الصراع في أوكرانيا.



وأضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيبحث بالتأكيد عن مخرج، واصفًا الوضع الراهن بالمعقد وبالغ الصعوبة.