"الحج والعمرة" تعلن آخر موعد لسداد الدفعة الثانية من رسوم المناسك لحجاج الداخل

إيمان حنا

نوهت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، بانتهاء مهلة سداد الدفعة الثانية من تكلفة باقات الحج للراغبين بأداء المناسك هذا العام من حجاج الداخل، إذ إن التأخر عن سداد الدفعة الثانية في موعدها يؤدي إلى إلغاء الحجز، موضحة أن مهلة الدفعة الثالثة تستمر إلى موعد أقصاه 1444/10/10 أى 30 أبريل من العام الجارى، وفق"عكاظ".

وكانت وزارة الحج والعمرة قد شددت على أن سداد الحجز يتم إلكترونيا فقط عبر نظام "سداد"، مشيرة إلى أن 26 يناير الماضى كان آخر موعد لاختيار السداد بالدفع الجزئى.

وكشفت الوزارة أنه بعد إلغاء الحجز بسبب عدم سداد الدفعة الثانية، يمكن للراغبين إعادة الحجز مرة أخرى حسب المقاعد المتاحة، إذ تظهر الباقات حسب المقاعد المتاحة في كل باقة، وسيكون الحجز متاحاً للحجاج من داخل السعودية عبر موقع الوزارة الإلكتروني وتطبيق "نسك" حتى 1444/12/7 أى 25 يونيو 2023 أو حتى اكتمال عدد حجاج هذا العام، مشددة على أنه لا يمكن تأدية الحج إلا لمن يحمل هوية وطنية أو إقامة سارية المفعول.

وأكدت أنه في حال إتمام سداد قيمة باقة الحج واستكمال الحجز، فيتم إصدار التصريح من وزارة الداخلية، وعلى المتقدم طباعة تصريح أداء الحج عبر منصة "أبشر"، وذلك ابتداء من 1444/10/15 أى 5 مايو 2023 إذ سيتم إرسال رسالة نصية برقم التصريح المصدر.

أما في حال الرغبة بإلغاء الحجز، فيمكن الاطلاع على كافة تفاصيل سياسة الإلغاء والاسترجاع من خلال الصفحة الرئيسية للمسار الإلكتروني للحجاج من داخل المملكة، واختيار سياسة إلغاء حجوزات حجاج الداخل لموسم 1444.