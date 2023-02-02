التنمية المحلية: تنفيذ 433 مشروعا بـ7 مليارات جنيه ضمن "حياة كريمة" بالدقهلية

كتب على عبد الرحمن

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بمقر الوزارة، ويأتى اللقاء فى إطار الاجتماعات الدورية التى يعقدها الوزير مع المحافظين لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص المشروعات التنموية والخدمية التى تهم المواطنين.

وفى بداية اللقاء تابع وزير التنمية المحلية مع الدكتور أيمن مختار جهود المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية لتوفير السلع الغذائية والاستراتيجية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة والسيطرة على الأسواق وضبط الأسعار وإقامة معارض "أهلًا رمضان" والشوادر والمنافذ بجميع مدن المحافظة والاستعداد لشهر رمضان المبارك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة فى هذا الشأن.

وأشار محافظ الدقهلية إلى قيامه بتدشين عدد من المعارض والمنافذ خلال شهر يناير الماضى لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بتخفيضات من 20% إلى 30% والتى لاقت اقبال كبير من المواطنين، بالإضافة إلى تدشين مبادرة لتخفيض أسعار بيع اللحوم وذلك بالتنسيق مع قطاع التموين والغرفة التجارية وجهاز المشروعات فى مختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأكد اللواء هشام آمنة، ضرورة تعاون الجهاز التنفيذى بالمحافظات مع جميع الجهات المعنية من مديريات التموين والغرف التجارية والقطاع الخاص لتوفير كافة المواد الغذائية والسلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة مناسبة خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وطالب وزير التنمية المحلية بالتوسع فى منافذ وشوادر بيع السلع ومعارض أهلا رمضان فى جميع المراكز والوحدات المحلية لتخفيف العبء عن المواطنين، مشيرًا إلى أهمية تكثيف الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع لضبط الأسعار والتصدى لأى محاولات لاستغلال المواطنين أو حجب السلع واحتكارها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

كما طالب وزير التنمية المحلية بتشجيع جميع المبادرات المجتمعية التى تسعى لتوفير السلع الغذائية للمواطن بأقل من مثيلاتها فى الأسواق وتقديم كل الدعم اللازم فى هذا الشأن، كما شهد الاجتماع متابعة الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" حيث يستهدف البرنامج فى المرحلة الأولى بالمحافظة تطوير 26 قرية و278 عزبة وتابع بمركز شربين، وتم الانتهاء من إنشاء حوالى 433 مشروعًا بتكلفة حوالى 7 مليارات جنيه، فى مختلف القطاعات وعلى رأسها الصرف الصحى ومياه الشرب وتطوير شبكات الاتصالات والكهرباء والأبنية التعليمية، والصحة والطرق والتضامن الاجتماعى والغاز والمجمعات الحكومية والزراعية وغيرها من القطاعات الحيوية وجارى متابعة معدلات تنفيذ باقى المشروعات المستهدفة.

وأكد اللواء هشام آمنة على أهمية استمرار متابعة تنفيذ المشروعات للانتهاء منها فى التوقيتات الزمنية المحددة وإزالة أى عقبات تواجه عملية التنفيذ، مشيرًا إلى متابعة القيادة السياسية عبر تقارير وجولات ميدانية لكافة التطورات الخاصة بمبادرة "حياة كريمة" فى مختلف المحافظات للإنتهاء من المشروعات المستهدفة وفقًا للخطط التنفيذية المعدة لذلك، وأن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يتابع بصورة أسبوعية مع الوزراء المعنيين بالمبادرة الرئاسية معدلات تنفيذ المشروعات لسرعة الانتهاء منها وخاصة مجمعات الخدمات الحكومية ومشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب وباقى المشروعات الخدمية التى تهم المواطنين وتمس حياتهم اليومية.

ومن جانبه أكد الدكتور أيمن مختار أن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على أرض المحافظة نالت استحسان وسعادة من القرى التابعة لمركز شربين وحققت طموحات وآمال المواطنين فى توفير كل الخدمات والبنية الأساسية لهم لينعموا بحياة كريمة توفر عليهم عناء الإنتقال للمدن للحصول على خدماتهم وتحسين مستوى معيشتهم.

كما أشار محافظ الدقهلية إلى وجود جولات ميدانية لمتابعة المشروعات على أرض الواقع التى ستسهم فى تحسين الظروف المعيشية اليومية وخلق " حياة كريمة" للمواطن.

وشهد اللقاء استعراض مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2022 / 2023 لتنفيذ عدد من المشروعات فى مجالات رصف الطرق وتطوير ورفع كفاءة الشوارع والميادين والنظافة وتحسين البيئة والكهرباء والإنارة والأمن والمرور والإطفاء وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية.

ووجه اللواء هشام آمنة بضرورة التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والشركات المنفذة لتلك المشروعات لدفع عمليات التنفيذ وتذليل أى معوقات والانتهاء منها وفقًا للخطط الزمنية المحددة بما يساهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطنى محافظة الدقهلية وتلبية احتياجاتهم ورفع مستوى رضاهم ودعم مشروعات البنية الأساسية.

وعرض الدكتور أيمن مختار خلال اللقاء لمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية فى مختلف مجالات وقطاعات الخطة الاستثمارية، مشيرًا إلى المتابعة المستمرة لخطة تطوير ورفع كفاءة جميع القطاعات الحيوية التى تمس حياة المواطنين بصورة يومية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف المجالات والحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى بناطق جميع المدن والمراكز بالمحافظة.

كما أكد محافظ الدقهلية على متابعته الشخصية يوميا لتنفيذ خطة رفع كفاءة الشوارع والميادين بالمراكز والمدن والاحياء ومتابعه النشاط اليومى لأعمال متابعه المشروعات التنموية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة وذلك بهدف تحقيق إرضاء المواطنين بنطاق محافظة الدقهلية.

وحرص اللواء هشام آمنة خلال اللقاء على متابعة جهود الأجهزة التنفيذية بالدقهلية للتعامل مع موجة الطقس السيئ التى تشهدها بعض محافظات الجمهورية، حيث وجه وزير التنمية المحلية بالاستمرار فى رفع درجة الاستعداد بالقطاعات الخدمية والمعنية بالمحافظة للتعامل الفورى مع أية تجمعات للمياه بالشوارع والميادين والتنسيق المستمر مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى والتأكد من جاهزية المعدات والأجهزة والسيارات المستخدمة حرصا على سلامة المواطنين.

وأشار الدكتور أيمن مختار إلى استعداد كافة المعدات الخاصة بالوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى وفقًا للخطط التى تم وضعها وتمركز السيارات بالأماكن التى يمكن أن تتعرض لتراكمات مياه الأمطار لسرعة سحب المياه لمنع تعطل الحركة المرورية وسير المواطنين.

وتابع وزير التنمية المحلية مع محافظ الدقهلية آخر مستجدات ملف المنظومة الجديدة للمخلفات البلدية الصلبة ومتابعة سير العمل فى إطار المنظومة بعد الانتهاء من بعض التدخلات الخاصة بمنظومة المخلفات خلال الفترة الماضية عبر إنشاء مصانع ومحطات وسيطة وإغلاق المقالب العشوائية.

وأكد وزير التنمية المحلية على ضرورة الاهتمام بمنظومة المخلفات وتحسين مستوى النظافة فى الشوارع والميادين والشوارع الرئيسية والفرعية ورفع الأتربة والقمامة بما يحقق رضا المواطنين وتحسين المظهر الحضارى للمحافظة تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء.

كما أشار "مختار" إلى استلام المحافظة منذ أيام الدفعة الثالثة من معدات النظافة وتحسين البيئة ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالى ويبلغ إجمالى معدات الخطة هذا العام 65 معدة بتكلفة إجمالية قدرها 73 مليون جنيه تم وصول 32 معدة حتى الآن.

وقال محافظ الدقهلية أنه تم رفع حوالى 295 طن قمامة و50 طن أتربة بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية من عدد من مراكز المحافظة خلال الشهر الماضى.

كما شهد اللقاء كذلك متابعة مشروع تنمية وتطوير بحيرة المنزلة والذى تم تنفيذه فى إطار المشروع القومى لتطوير وتنمية البحيرات المصرية برعاية السيد رئيس الجمهورية لإحداث نقلة نوعية وحضارية كبيرة، كما تابع اللواء هشام آمنة مع الدكتور أيمن مختار ملف تقنين أراضى الدولة وتسريع وتيرة العمل وتذليل كافة المعوقات التى تواجه اللجان وتحرير العقود للمواطنين حفاظ على حقوق الدولة والمواطن وعدم المساس بحقوق المواطنين الجادين، كما تطرق اللقاء أيضًا إلى متابعة الموقف الخاص بالمنطقة الصناعية بجمصة وحل أى مشكلات تواجه المستثمرين والتعاون مع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" لتوفير فرص عمل وإقامة مشروعات واستثمارات جديدة لدعم وتطوير الاقتصاد الوطنى ودفع عجلة الإنتاج.

واختتم وزير التنمية المحلية الاجتماع بمتابعة جهود المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية للتصدى للبناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بهذا الملف المهم.

وشدد اللواء هشام آمنة على أهمية التعامل بحسم لأى محاولات جديدة للبناء على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية والإزالة الفورية لكافة أعمال البناء المخالف، وأكد " آمنة " على أهمية التنسيق بين جميع الاجهزة بالمحافظة للتصدى لأى تعديات وتطبيق القانون بكل حزم حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية التى يمر بها العالم.

وأكد محافظ الدقهلية على أن الدولة المصرية بكافة أجهزتها تضع هذا الملف على رأس أولوياتها والتصدى بكل حسم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الأراضى الزراعية أو أراضى الدولة بنطاق المحافظة، مشيرًا إلى أن إصداره توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه جميع المخالفات فى هذا الشأن.