التنمية المحلية تدرب العاملين بالمراكز التكنولوجية على استخدام لغة الإشارة

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ان الاسبوع المقبل وهو الاسبوع الـ 26 في الخطة التدريبية لسقارة لعام 2022/2023 يشهد تنظيم دورة تدريبية عن كيفية التعامل مع المواطنين من ذوي الهمم بلغة الإشارة بالمراكز التكنولوجية ، ويستفيد منها 28 متدرب من جميع المحافظات ، مشيراً إلى اهتمام الوزارة بتوفير كافة سبل الدعم اللازمة لذوى الهمم ، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان سرعة دمجهم مع أقرانهم في المجتمع ، خاصة مع زيادة الأدراك والاستيعاب لقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة، والتوعية بحقوقهم .

ويأتى ذلك في إطار حرص القيادة السياسية على دعم وتأهيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وضمان حقوقهم ، تُولي وزارة التنمية المحلية بجميع قطاعتها اهتماماً مضاعفاً بذوي الهمم وتركز في خطتها الطموحة للتطوير المستمر للخدمات على الاهتمام بذوى القدرات الخاصة وتقديمها لهم بصورة أفضل وأسرع وأيسر إيماناً بدورهم الفعال في كافة مناحي الحياة ، خاصة وأن ‏اهتمام المجتمعات بحقوق الأشخاص ذوي الهمم يعد أحد المعايير الأساسية لقياس التقدم الحضارى للدول.

و أشار اللواء هشام آمنة إلى أن الدورة التدريبية تستهدف تأهيل وتدريب عدد من موظفى المراكز التكنولوجية بالمحافظات على طرق وأساليب التعامل مع فئة الصم وضعاف السمع ، وذلك لتسهيل خدمتهم اعمالاً لمبادئ حقوق الانسان بإعتبارهم أحد فئات المجتمع المستفيدة من الخدمات الحكومية المقدمة ، ولتسهيل التواصل معهم والاعتماد على لغة الإشارة كركيزة أساسية فى المصالح والجهات التى تتعامل مع الجمهور بصورة أساسية ، لافتا الى ضرورة إلمام موظفي الإدارات الخدمية و المراكز التكنولوجية بلغة الإشارة لأنه أصبح من المتطلبات الضرورية، خاصة في ظل التحول إلى منظومة الخدمات التي تعتمد على الشباك الواحد ، و تخصيص الوزارة شباك لذوى الهمم فى المراكز التكنولوجية بالمحافظات لمساعدتهم في إنهاء الخدمات التى يحتاجونها بسهولة ويسر ، و قال أن تواجد موظفين قادرين على تفسير وفهم تلك الفئات يساهم بشكل كبير في الإرتقاء بمنظومة الخدمات الحكومية باعتباره الهدف الرئيسي لكافة مؤسسات الدولة.

و أوضح "آمنة" أن الدورة التدريبية ستتضمن تعريف المتدربين بالصم نظرياً وعملياً و أسلوب التعامل معهم ، كما تتضمن ورش عمل تطبيقية عن أهم الجمل الحوارية التى تنشأ بين مقدمى الخدمة و طالبيها من ضعاف السمع بلغة الاشارة ، بهدف تحسين التواصل و تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص و الدمج المجتمعى ، وكلمات أخرى متنوعة واشارات حكومية وبيئية و ترجمة فورية لبعض الجُمل للاشارة ، إضافة الى مصطلحات التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي و اسماء الوزارات والاماكن العامة .

وفى نفس السياق أشار اللواء هشام آمنة أن الاسبوع الـ26 لسقارة يشمل أيضاً تنظيم دورة تطوير مهارات و بناء قدرات ادارة منظومة تكافؤ الفرص ويستفيد منها (28 ) متدرباً لافتاً الى أن الدورة تأتى في إطار الخطوات الجادة التي تتخذها الوزارة لدعم و تمكين المرأة و تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ، خاصة و أن عدد وحداتها العامة والفرعية بالمحافظات يبلغ (277) وحدة ، تعمل على إدماج قضايا المرأة فى عملية التنمية الشاملة والمستدامة ، و دعم ودورها المحورى فى نهضة المجتمعات وقدرتها على إحداث تغيير إيجابى فى كافة نواحى الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ، وتنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بضرورة تمكين المرأة ورفع كفاءتها وبناء قدراتها.

ولفت وزير التنمية المحلية أن الدورة تهدف الى رفع الوعى بالمشاركة المجتمعية ، وتحقيق التنمية المستدامة ، وكيفية تهيئة الراى العام ، وأهمية الحوار المجتمعى ، ورفع مهارات التواصل والتفاوض ، وكتابة التقارير ، وبناء فريق عمل و بيئة عمل ناجحة ، وزيادة قدرات المتدربين على حل المشكلات ، و تطبيق الموازنة المستجيبة للنوع الإجتماعى ، وإدارة التغيير والوقت والذات مشيراً الى أن المحتوى التدريبي سيركز على تنظيم جانب تطبيقي لعرض نتائج مؤشرات تكافؤ الفرص بين العاملين بالوزارة ومناقشة مقترحاتهم لتحسين بيئة العمل.

وأشار اللواء هشام آمنة الى أنه سيتم خلال الاسبوع القادم أيضاً تنفيذ دورة تدريبية عن برنامج تحليل مضمون الخطاب السياسى والإعلامى للمديرين والعاملين بإدارات العلاقات العامة وإدارات الإعلام يستفيد منها (28 ) متدرب ، موضحاً ايمانه الكامل بدور الاعلام الهام والمحورى في النهوض بالبلاد ومساعدة الدولة في تحقيق اهدافها التنموية ، ورفع الوعى بما يتم تنفيذه على أرض الواقع ، و قال أن الدورة ستركز على تعريف الخطاب السياسي والإعلامي وكيفية التحليل النقدي له، و العلاقة بين الخطاب والمجتمع و توظيف العلوم السياسية والإعلامية في تحليله ، وإجراءات تنظيم وصنع الخطاب السياسي ، و أدوات وعملية السلام في الشرق الأوسط ، وتحليل خطابات الرؤساء والزعماء ، و الخط الزمني للخطاب كوسيلة لاستشراف المستقبل ، والعلاقة بين الخطاب وتغيير الواقع أو خلق واقع جديد.

كما يشهد الاسبوع المقبل استمرار دورة "إعداد قادة المستقبل -الجزء الثانى" للأسبوع الثالث علي التوالي ، ويستفيد منها 73 متدرباً ، ويستفيد من دورات الأسبوع القادم 157 متدرب من جميع المحافظات.

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وعلى جانب أخر .. احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم الخميس بإنتهاء فعاليات 3 دورات تدريبية وهى : دورة الخطة الاستراتيجية للسكان والتنمية والخطط السكانية والمشاركة المجتمعية ،و دورة التحليلات المكانية التي تنفذها شركة أزري بالتعاون مع منظة الغذاء العالمى الـ WFP ووحدة التحول الرقمي بالوزارة ، ودورة الأرشفة والفهرسة الالكترونية والميكروفيلم ، واستفاد من تلك الدورات 81 متدرباً من جميع المحافظات .

تدريب العاملين على استخدام لغة الإشارة



جانب من الدورات