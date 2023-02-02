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البورصة تعلن تعديل قوائم الأسهم المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها

الخميس، 02 فبراير 2023 03:52 م
البورصة تعلن تعديل قوائم الأسهم المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها البورصة
كتب هانى الحوتى

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أعلنت البورصة المصرية، تعديل قوائم الأوراق المالية المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 5 فبراير الجاري، وتتكون القائمة الأولى (أ) من عدد 128 ورقة مالية وهي القائمة التي يسمح بمزاولة التداول في ذات الجلسة عليها، وكذلك التعامل عليها بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 100% من قيمتها السوقية وتكون هي السوق النشط.
 
يأتي ذلك في إطار المراجعة الدورية التي تقوم بها البورصة المصرية، في ضوء اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لمعايير الأوراق المالية المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها (التداول في ذات الجلسة - شراء الأوراق المالية بالهامش - اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع) وقرارات رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أرقام 618 لسنة 2020 و 620 لسنة 2020 و622 لسنة 2020 و623 لسنة 2020.
 

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