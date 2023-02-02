الأمم المتحدة: وصول محدود للخدمات الصحية في باخموت الأوكرانية بسبب القصف

كتبت : هند المغربي

أفاد فرحان حق نائب المتحدث الرسمي باسم أمين عام الأمم المتحدة أن القتال العنيف مستمر في منطقة دونيتسك الشرقية في أوكرانيا ، حيث قُتل وجُرح مدنيون على جانبي خط المواجهة، على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية

وأضاف المتحدث الأممي " أن مدينة باخموت على خط المواجهة تعرضت لقصف مكثف مرة أخرى، وكان من بين القتلى والجرحى أطفال لافتا الى أنه يتعرض آلاف الأشخاص الذين بقوا في المدينة لقصف مستمر ، مما يجبرهم على قضاء ساعات في الملاجئ ، في حين أن الوصول إلى الخدمات الأساسية ، بما في ذلك الرعاية الصحية ، محدود للغاية.

وقال المتحدث الأممي أنه وفقا للتقارير الواردة أن القتال المستمر تسبب فى سقوط ضحايا ومصابين مدنيون في منطقة دونيتسك ، فيما تعرضت البنية التحتية المدنية الرئيسية ، بما في ذلك عشرات المنازل ، لأضرار ، حسبما ورد ، في شرق وشمال وجنوب أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشار المتحدث الأممي أنه قامت قافلة إنسانية مشتركة بين الوكالات بإيصال الغذاء والماء والأدوية ومواد الإيواء الطارئة ومستلزمات النظافة ومولد الكهرباء وغيرها من الإمدادات لفصل الشتاء إلى مدينة توريتسك ، التي تبعد حوالي 10 كيلومترات عن خط المواجهة في منطقة دونيتسك. كما قامت القافلة بتوصيل لوازم جراحات ومستلزمات الجراحة الطارئة.

وأوضح المتحدث الأممي أن ما يقرب من 15000 شخص من بين 75000 في تلك المدينة والمجتمعات المجاورة، يعتمدون على المساعدات الإنسانية.