الأقصر تعلن عن تنفيذ دورة إعداد مدربين بمجال تكنولوجيا المعلومات الحديثة بالمجان

ومن جانبه قال سيد محمد إسماعيل مدير مركز التدريب بمحافظة الأقصر، أن موضوع الدورة هو البرنامج التدريبي المكثف Renewable Energy Technology، والذي سيؤهل المتدرب للعمل في تكنولوجيا نظام الطاقة الشمسية، مضيفاً أن مكان التدريب بمركز تدريب منشية النوبة بمركز ومدينة الطود.

وأكد مدير مركز التدريب بالأقصر، أن الشروط العامة للتقديم للدورة التدريبية، تشمل ما يلي:- (أن يكون من حملة المؤهلات العليا حديثي التخرج ( دفعات 2013 حتى 2022 ) من خريجي كليات ( هندسه - حاسبات ومعلومات - علوم - تجاره – كليات الحاسب الآلي - آداب- تربية حقوق)، ومن أبناء محافظة الأقصر المقيمين إقامة دائمة بها، وأن يكون حاصلاً على دورات مجموعة OFFICE كاملة مع الإلمام الجيد بتطبيقاتها، وإجادة التعامل مع شبكة الإنترنت، ويفضل الحاصل على شهادة ICDL أو أساسيات التحول الرقمي مع الإلمام بخلفية علمية وعملية عن البرامج التي يبني عليها موضوع الدورة.

ومن المقرر أن تقدم السيرة الذاتية والمؤهل وصور الشهادات الحاصل عليها HARD COPY أوSOFT COPY، الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور، وأن يجتاز المتدرب الإختبارات المؤهلة للقبول بالدورة والتي تعقد بمراكز تدريب المحافظة، والتفرغ التام مع تقديم إقرار خلال الإختبارات بأنه لا يعمل بأي جهة سواء قطاع عام أو خاص مع تفرغه الكامل خلال مدة البرنامج وقبول الدراسة فترتين (صباحية ومسائية) وأوقات إضافية، وألا يكون قد سبق له الحصول على منحة تدريب من المعهد يستثنى الحاصلين على +IT Professional- A+,N وخريجى هندسة كهرباء أو طاقة، وعلى الراغبين التقدم للتدريب الرجاء الدخول لموقع Maharatech.com للالمام بالمبادئ الخاصه بموضوع الدورة التدريبية، وعن نظام القبول والتسجيل تسلم المستندات باليد ( صوره المؤهل + صوره الرقم القومي + CV+ الموقف من التجنيد للذكور ) داخل مظروف بلاستيك بمكان مركز التدريب بمدينة الطود أو مركز تدريب المحافظة والتسجيل إليكتروني بـQR Code، ويبدأ تسجيل الأسماء من الساعة 9 صباحاً كل أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس لمدة خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان.