وحذرت الأرصاد من تطاير اللوحات الإعلانية والواح الطاقة الشمسية وتشكّل السيول وسلوك الطرقات الجبلية نهار السبت والاحد مع تجدد العاصفة فرح.



وتوقعت أن يسود غدا طقس غائم جزئياً الى غائم مع ارتفاع بدرجات الحرارة بشكل طفيف خلال النهار، فيما تتساقط أمطار متفرقة تشتد ليلا في المناطق الشملية وتكون مترافقة مع رياح ناشطة تصل سرعتها لحدود ٥٥ كيلومترا بالساعة واحتمال حدوث برق ورعد بعد الظهر، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق، مشيرة إلى استمرار تكون الضباب على المرتفعات وتشكّل الجليد في الداخل و على الجبال فجرًا بسبب درجات الحرارة المتدنية و نحذر من الانزلاقات على الطرقات.