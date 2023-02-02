افتتاح معرض التكنولوجيا الأمنية بمقر أكاديمية الشرطة اليوم

كتب محمود عبد الراضي

تنطلق اليوم الخميس فعاليات معرض التكنولوجيا الأمنية الذى تنظمه وزارة الداخلية؛ وذلك بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

ويشهد المعرض، الذى ينطلق اليوم، حضور عدد من قيادات وزارة الداخلية، وممن أوفوا العطاء، وأسر الشهداء والمصابين، ونخبة من الفنانين والاعلاميين، والشخصيات العامة، بالإضافة إلى طلبة الجامعات والمدارس والمعاهد الأزهرية، والكلية الاكليريكية، وكلية الشرطة، والكليات العسكرية، وكذلك المتفوقين رياضيا من ذوي الهمم والقدرات الخاصة (لاعبو اتحاد الشرطة الرياضي)، وممثلي المجتمع المدني، أحدث المركبات والمعدات الحديثة التي تم توفيرها لمختلف قطاعات الوزارة.

ويشارك في أجنحة المعرض قطاع الخدمات الطبية، وقطاع المرور والحماية المدنية، وقطاع الحماية المجتمعية، وقطاع أمن القاهرة، والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، والإدارة العامة للحماية المدنية، وقطاع الأحوال المدنية، وقطاع أمن الجيزة، وقطاع الأمن المركزي، وقطاع المشروعات والتنمية، بالإضافة إلى منظومة أمان.

ويتجول الحضور فى جنبات المعرض، لمشاهدة حجم التكنولوجيا المتطورة التي تم توفيرها لمختلف قطاعات وزارة الداخلية، سواء فى مجال المركبات والمدرعات القتالية، وسيارات شرطة النجدة، وسيارات الحماية المدنية، وكذلك سيارات الإدارة العامة للمرور، المجهزة بأحدث أجهزة رصد المخالفات، وكذلك سيارات الأحوال المدنية، المجهزة بأحدث أجهزة الاصدار لمختلف مصدرات القطاع، ومعروضات قطاع الحماية المجتمعية، من المنتجات المتنوعة، والتى ضمت أفضل أنواع الاثاث الخشبي والمعدني، والمفروشات والمنتجات اليدوية التى حازت إعجاب الحضور.

كما يشهد حفل الافتتاح عروضا متنوعة، لفريق موسيقات كلية الشرطة، وعرض الحبال بميدان الجبال، وكتائب الخيالة، والادارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، والدفاع عن النفس، وفك وتركيب السلاح وكمال الأجسام، بالإضافة إلى توزيع عدد من الهدايا على الأطفال وطلبة المدارس.