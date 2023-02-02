افتتاح معرض أهلا رمضان بسيدي غازي لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة

كفر الشيخ- محمد سليمان

افتتح أحمد علي عيسى، رئيس مدينة سيدي غازي، معرض "اهلا رمضان"، بشارع مجلس المدينة، لتوفير السلع الغذائيه والاستهلاكيه، بأسعار مخفضة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين" محافظ كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور علاء الدين ابراهيم، ومحمد صلاح عبد الجليل، نائبا رئيس مجلس المدينة، ومدير إدارة التموين سيدي غازي، محمد رمضا، جاء ذلك، تنفيذا لتوجيهات اللواء "جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، بتوفير السلع الغذائية، ومحاربة غلاء الأسعار مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تم افتتاح 8 معارض بمدن محافظة كفر الشيخ" كفر الشيخ وبلطيم والحامول، والبرلس، ومعرضين بسيدي غازي، سيدي سالم،والبرلس، سيتم افتتاح 9 معارض"اهلا رمضان بالمراكز والمدن بنطاق المحافظة لتوفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع الغذائية والرمضانية بأسعار مخفضة، مؤكداً أنه يتابع جهود الوحدات المحلية في الإعداد والتنفيذ لمعارض السلع الغذائية والرمضانية بأسعار مناسبة تخفيفا للعبء عنهم.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه وجه بضرورة التنسيق الكامل مع الغرفة التجارية ومديريات التموين و الزراعة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظة للتوسع في إقامة معارض " أهلا رمضان " لتوفير السلع التموينية والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، وتقديم عروض مميزة للمواطنين لتخفيف العبء عن كاهلهم وذلك في إطار جهود الدولة وحرص المحافظة لضبط أسعار السلع الغذائية وكافة السلع الأساسية وتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم، على أن يتم إقامة تلك المعارض بجميع مدن وقرى المحافظة، مؤكداً على دعمه وتشجيعه لجميع المبادرات المجتمعية التي تسعى لتوفير السلع بأسعار أقل من مثيلاتها.

وقال أحمد عيسى، رئيس مدينة سيدي غازي ، بأن المعرض يضم العديد من السلع الغذائية الأساسية ، والسلع الاستهلاكية بأسعار مناسبه للجميع موجها بضرورة تشجيع التجار على استغلال المنافذ والمعارض وطرح السلع وعرضها بأسعار تنافسية تناسب الأهالي، كما يأتي المعرض تحت إشراف الوحدة المحلية لمدينة سيدي غازي، وإدارة التموين بمدينة سيدي غازي.



افتتاح معرض اهلا رمضان بسيدي غازي



افتتاح معرض اهلا رمضان بكفر الشيخ



توفير الاسماك