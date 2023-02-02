اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية برقم الجلوس.. ادخل الآن

الإسكندرية جاكلين منير

ينشر اليوم السابع نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية ، ويمكن الإطلاع عليها بالإسم ورقم الجلوس ، حيث اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم نتيجة الفصل الدراسى الأول الشهادة الإعدادية بالمحافظة للعام الدراسى 2023 / 2022 بنسبة نجاح بلغت 81.5 %، حيث بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 102573 طالب وطالبة، وبلغ عدد الحضور 100848 طالب وطالبة، أما إجمالى عدد الحاصلين على 50% فأكثر بلغ 82199 طالب وطالبة. وذلك بحضور الدكتور عربى أبوزيد مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية

وقدم المحافظ التهنئة لجميع الطلاب الناجحين متمنيًا لهم دوام التفوق فى سائر مراحل حياتهم الدراسية ، كما شكر أولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم فى نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم، مؤكدًا أنهم السبب الرئيسى فى نجاح أبنائهم ، مطالبًا الطلاب الناجحين بالحفاظ على هذا النجاح .

التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية

فيما أعلن الدكتور عربى أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية ، أنَّ التظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية ، سوف يبدأ التقديم لها اعتبارًا من يوم السبت المقبل الموافق 12 من فبراير الجارى وتستمر لمدة خمسة عشر يومًـا ، كما يحق لولى الأمر التظلم من نتيجة صفوف النقل بالمدارس وفق القرارات الوزارية المنظمة.

وأكد لدكتور عربى أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، على أنّ أعمال التصحيح وتقدير درجات طلاب الشهادة الإعدادية لامتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2022 / 2023 تمت بمقار لجان النظام والمراقبة بالإدارات التعليمية التسع.

وأنه أصدر تعليمات مشدّدة لموجهى عموم المواد الدراسية والموجهين الأوائل ولجان التقدير بمراعاة الدقة التامة فى تقدير درجات الطلاب ومراجعة جزئيات الأسئلة والتأكيد على تفقيط درجة الطالب وحظر استخدام الهواتف المحمولة والالتزام بكافة إجراءات الأمن والسلامة اللازمة داخل لجان التقدير، وشدَّد فى تعليماته للجان النظام والمراقبة الالتزام ومراجعة أوراق الإجابة وكذلك جمع الجزئيات ومضاهاتها بمرآة ورقة الإجابة والدقة فى رصد الدرجات بنوعيه الورقى والإلكترونى ومراجعة عينات عشوائية من كراسات الإجابة للتأكد من جودة التقدير.

وفى سياق متصل، أشاد "أبوزيد" بالدور المتميز لكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والمرافق العامة والأحياء ومتابعة مديرى عموم الإدارات لسير الامتحانات، وكذلك غرف العمليات بالإدارات والمديرية وجميع القائمين على العملية الامتحانية مُثمنًا قيمة العمل بروح الفريق.