اليوم السابع
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استمرار هطول الأمطار لليوم الثالث بكفر الشيخ وتوقف حركة الملاحة

الخميس، 02 فبراير 2023 05:55 م
استمرار هطول الأمطار لليوم الثالث بكفر الشيخ وتوقف حركة الملاحة استمرار هطول الأمطار بكفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

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شهدت مدن وقرى محافظة كفرالشيخ، اليوم الخميس، استمرار هطول الأمطار المتفرقة لليوم الثالث على التوالي، خاصة على المناطق الشمالية الواقعة على ساحل البحر المتوسط بامتداد 120 كيلو متر في نطاق المحافظة، ما أدى إلى غرق شوارع المدن والقرى، وتوقف عمليات الصيد بسبب ارتفاع أمواج البحر المتوسط وسرعة الرياح، بالإضافة إلى البرودة الشديدة فى الجو.

 

وكثفت الوحدات المحلية بالمحافظة جهودها في رفع مياه الأمطار التي هطلت على مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، وانتشار معدات مجالس المدن، لرفع مياه الأمطار، بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ.

 

وأعلن محافظ كفرالشيخ، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، مشدداً بمواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة في حالة هطولها، ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحى، والكهرباء، مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، والفرعية بالمراكز على مدار الساعة.

 

وكلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن ونوابهم، ورؤساء القرى، وفرق الكهرباء، وسائقي المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، بالتواجد في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفورى مع أى أمطار، كما شددّ محافظ كفرالشيخ، على قطاعات الكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز، والرى، والميكانيكا، والحماية المدنية، بالتعاون المشترك مع رؤساء المراكز والمدن.

 

وطالب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن بالتأكد من صيانة صفايات الأمطار، وسرعة الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تم تغطيتها، وحصر جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة بمراكز ومدن المحافظة، والتأكد من صلاحية استخدامها لرفع وكسح المياه من الشوارع التي قد تنتج عن هطول أمطار.

 


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