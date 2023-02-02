استمرار رفع مياه الأمطار ليلا بمدن وقرى كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت عدد من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، استمرار رفع مياه الأمطار بالفترة المسائية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لتيسير الحركة المرورية للمواطنين، ووجه محافظ كفر الشيخ، الشكر لعمال النظافة، والسائقين بمجالس المدن والقرى، وكل المشاركين في رفع مياه الأمطار من الشوارع، بالإضافة رؤساء المدن ونوابهم، لجهودهم الكبيرة في رفع مياه الامطار، مواجهتهم حالة الطقس.

تابع المهندس حسن صفوت موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال رفع مياه الأمطار بحي شرق وغرب كفر الشيخ ليلا، وكذلك بقرى المركز، موجهاً باستمرار رفع درجة الاستعداد لمجابهة مياه الأمطار خلال الفترة الحالية، لتعرض المحافظة لأجواء ممطرة.

وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول أعمال رفع مياه الأمطار بالمدينة، وبالقرى، موجها بسرعة رفع مياه الأمطار، من الشوارع الرئيسية والفرعية والمداخل والمخارج ومحيط المدارس، كما وجه بالاستعداد الدائم على مدار الساعة لمجابهة مياه الأمطار بالتوازي مع رفع المياه بقرى المركز، بإشراف ومتابعة نواب رئيس المدينة لشئون القرى، ورؤساء قرى مركز الحامول.

وتابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، رفع مياه الأمطار بأحياء المدينة، وقرى المركز ليلاً، تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، مؤكداً على استعداد كافة الأطقم العمالية وتمركز المعدات وتوافر الأدوات بالمناطق المستهدفة ، لرفع مياه الأمطار بشوارع المدينة، التأكد من صيانة صفايات الأمطا، وسرعة الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تم تغطيتها، وحصر جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة بمراكز ومدن المحافظة، والتأكد من صلاحية استخدامها لرفع وكسح المياه من الشوارع التي قد تنتج عن هطول أمطار.

وتابع اللواء خالد محمد كشك رئيس مركز ومدينة قلين، رفع مياه الأمطار في جميع القرى والمدينة لمواجهة موجة الشتاء الحالية ، مؤكدا أنه أعطى تعليماته لرؤساء القرى برفع جميع المياه الناتجة عن موجة الشتاء الحالية ،والتأكد من عمل صفايات الأمطار وسرعة الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تم تغطيتها، وجاهزية جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة على مستوى المركز واستخدامها لرفع وكسح المياه من الشوارع الناتجة عن هطول الأمطار.

وتابع اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال رفع باقى مياه الأمطار بالأماكن المنخفضة ومخلفات الإمطار، وبصفة خاصة امام المستشفيات، وفتح صفايات الامطار، والدفع بسيارات الكسح، لرفع التجمعات أولا بأول، ورفع كل مخلفات المطر حول المدارس والمصالح الحكومية ـ موجها الشكر لفريق العمل من عمال النظافة والسائقين بأحياء مدينة دسوق، واستمرارهم بالعمل على رفع مياه الأمطار بشوارع دسوق بأماكن متفرقة بشوارع المدينة لرفع جميع المياه وقاموا بالعمل بكل اخلاص لرفع مياه الأمطار المتراكمة .ورفع مخلفات الأمطار والمتولد اليومى من القمامة وذلك إثر عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وسقوط الأمطار.

وتابع اللواء عبد الغفار الديب، رئيس مركز ومدينة فوه، أعمال رفع مياه الأمطار بيلا، من شوارع المدينة وقرى المركز، وحول المصالح الحكومية والمدارس، موجها بالاستمرار بالشوارع لحين رفع كفاءة مياه الأمطار من كافة الميادين.



استمرار رغع مياه الامطار ليلا بفوه



جانب من رفع مياه الامطار ببيلا



جانب من رفع مياه الامطار بشوارع فوه



جانب من رفع مياه الامطار



رفع مياه الامطار بشوارع بيلا



رفع مياه الامطار بالحامول



رفع مياه الامطار ببيلا



رفع مياه الامطار بشوارع الحامول



رفع مياه الامطار ليلا بدسوق



رفع مياه الامطار ليلا بفوه



شوارع بيلا



صيانة صفايات الامطار