استخراج 77 بطاقة رقم قومى مجانا ضمن مشروع بطاقتك حقوقك بقرية كوم أبو حجر بأسيوط

اسيوط-هيثم البدرى

تمكن فرع المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع محافظة أسيوط ومصلحة الأحوال المدنية، من استخراج 77 بطاقة رقم قومي مجانية لسيدات وفتيات وذوي الهمم، بقرية كوم أبو حجر مركز صدفا، وذلك تحت رعاية، وتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة وإشراف الدكتورة مروة كدواني، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة أسيوط.

قالت الدكتورة مروة كدواني، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة أسيوط، إن فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة يواصل جهوده في تنفيذ مشروع بطاقتك حقوقك، لاستخراج بطاقات الرقم القومي المجانية للسيدات من كبار السن والفتيات وذوي الهمم من السيدات والمرضى، بالتعاون مع المحافظة و مصلحة الأحوال المدنية، مؤكدة أنها تتوجه بالشكر لمحافظ اسيوط لدعمه وتيسير الانتقال للسيدات بالقرى بتوفير وتخصيص سيارتين، لتصوير السيدات بالقرى، والانتقال لمنازل الغير قادرات صحيا منهن مجانا.

وأشارت كدواني، إلى أن ذلك يأتي في إطار البروتوكول الموقع بين مصلحة الأحوال المدنية والمجلس القومى للمرأة، ومحافظة اسيوط بإشراف الدكتور مايا مرسى، رئيس المجلس القومي للمرأة، لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمرأة المعيلة وللسيدات غير القادرات والفتيات بالمجان ضمن مشروع «بطاقتك حقوقك»، وذلك بمختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة.

ومن جانبه أشاد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بالجهود المبذولة من فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، والسجل المدني، ومديرية أمن أسيوط، للانتقال بالسيارة التي خصصتها المحافظة لذلك بواقع سيارتين من أجل الزيارات المنزلية لكبار السن، من السيدات وذوي الهمم، والفتيات غير القادرات بالمنازل بالقرى والمناطق النائية والبعيدة بمراكز المحافظة المختلفة، إضافة لقرى مبادرة "حياة كريمة" بمركز صدفا لتصوير السيدات غير القادرات" فتيات ، وسيدات وكبار السن" لاستخراج بطاقات الرقم القومي لأول مرة أو المنتهية أو المفقودة.